Десятки женщин провели демонстрацию в городе Герат в знак протеста против действий талибов в Афганистане. Об этом 3 сентября сообщает издание The Independent.



Участницы акции протеста требовали образования, возможности работать и свободы для женщин. На плакатах было написано: «Не бойся, мы вместе» и «Ни одно правительство не может быть стабильным без поддержки женщин». Они также предприняли попытку пройти к офису губернатора Герата.

