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В Афганистане женщины провели демонстрацию под присмотром «Талибана»*

Женщины вышли на демонстрацию 3 сентября в афганском городе Герат

Десятки женщин провели демонстрацию в городе Герат в знак протеста против действий талибов в Афганистане. Об этом 3 сентября сообщает издание The Independent.

Участницы акции протеста требовали образования, возможности работать и свободы для женщин. На плакатах было написано: «Не бойся, мы вместе» и «Ни одно правительство не может быть стабильным без поддержки женщин». Они также предприняли попытку пройти к офису губернатора Герата.

В комментарии СМИ они отметили, что опасаются повторения политики талибов по отношению к женщинам 1996–2001 годов, когда им запрещали работать и учиться, а также применяли наказания, вроде порки и закидывания камнями.

Пикантности демонстрации добавило то, что бойцы «Талибана» охраняли собравшихся женщин.

В этот раз движение утверждает, что пересмотрит свой подход к правам и обязанностям женщин. В доказательство своих слов на афганском телевидении представитель талибов даже дал интервью журналистке.

*«Талибан» — признан террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

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Комментарии (4)

Nationalverrater_2
в натуре ,у бармалеев пока больше свободы, чем тута
pavas
Тоже подумалось, что в Афганистане митинги разрешены, а в Петербурге запрещены даже одиночные пикеты. Впору слоган "Беглов - хуже Талибана*" (*- что там положено говорить под звездочкой в таких случаях)
hal9000
Даже талибы находят консенсус в спорных вопросах..пожалуйста митинги женщин..а у вас бы сразу отправили к Лехе навальному ...ну и где больше демократии?..
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