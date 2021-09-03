Десятки женщин провели демонстрацию в городе Герат в знак протеста против действий талибов в Афганистане. Об этом 3 сентября сообщает издание The Independent.
Участницы акции протеста требовали образования, возможности работать и свободы для женщин. На плакатах было написано: «Не бойся, мы вместе» и «Ни одно правительство не может быть стабильным без поддержки женщин». Они также предприняли попытку пройти к офису губернатора Герата.
Afghanistan: Herat province women protested against the Taliban's "Women exclusion" policy. Herati women rally with placards displayed "We want the right to work", " We want education". pic.twitter.com/cLdkJYyyd3— Saleha Soadat (@SalehaSoadat) September 2, 2021
В комментарии СМИ они отметили, что опасаются повторения политики талибов по отношению к женщинам 1996–2001 годов, когда им запрещали работать и учиться, а также применяли наказания, вроде порки и закидывания камнями.
Пикантности демонстрации добавило то, что бойцы «Талибана» охраняли собравшихся женщин.
В этот раз движение утверждает, что пересмотрит свой подход к правам и обязанностям женщин. В доказательство своих слов на афганском телевидении представитель талибов даже дал интервью журналистке.
*«Талибан» — признан террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.