«Талибан»* пообещал женщинам «роль в строительстве государства»

«Они будут решать, какие законы представить народу, этим займется будущее правительство при участии всего народа… мы сейчас на самом деле работаем над формированием правительства, хочу вас заверить», — приводит РИА Новости слова, сказанные спикером талибов на пресс-конференции в Кабуле 17 августа.

Представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид рассказал, что работа над формированием правительства уже ведётся, туда войдут представители разных фракций и слоев населения страны. Не забыл он упомянуть и женщин

«Движение «Талибан» ценит роль женщин в обществе и верит, что они сыграют свою роль в строительстве страны», — заявил Муджахид. Афганцам он обещал изменение их жизни к лучшему.

Во время предыдущего правления талибов в Афганистане с 1996 по 2001 год девочкам не разрешалось ходить в школу, а женщинам — работать. Их обязывали носить бурки и выходить из дома без сопровождения мужчины. Нарушительниц этих правил сурово наказывали, в том числе публично унижали или избивали. В стране во время талибов была запрещена музыка, телевидение, кино.

Как писала Русская служба Би-би-си, на практике заявления официальных представителей талибов отличаются от того, что происходит в разных районах Афганистана. Журналисты полагают, что установленные радикалами на местах порядки сильно зависят от личности командира, который контролирует тот или иной населённый пункт.

*Организация признана террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

