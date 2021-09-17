Талибы* вместо министерства по делам женщин создали «полицию нравов»

В Афганистане боевики «Талибана»* (организация, признанная террористической и запрещенная в России) упразднили министерство по делам женщин и создали на его месте исламскую «полицию нравов». Об этом 17 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал.
По данным СМИ, талибы сняли со здания вывеску с названием министерства и повесили вместо нее «Амр бе мааруф ва нахи аз мункар» («Повеление благого и запрет предосудительного»). «Полиция нравов» работала в 1996–2001 годах, когда «Талибан» находился у власти в стране. Этот орган выполнял репрессивно-карательные функции, чем вызывал недовольство у афганцев.
Министерство по делам женщин было создано в Афганистане в конце 2001 года, когда талибы были выбиты из Кабула. Ведомство занималось вопросами равноправия женщин и мужчин, в частности это касалось сфер образования, медицины и решения государственных вопросов.
Ранее сообщалось, что талибы пускают на работу в министерство по делам женщин только сотрудников-мужчин.
* «Талибан» — организация, признанная террористической и запрещенная в России.