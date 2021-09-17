Талибы* вместо министерства по делам женщин создали «полицию нравов»

В Афганистане боевики «Талибана»* (организация, признанная террористической и запрещенная в России) упразднили министерство по делам женщин и создали на его месте исламскую «полицию нравов». Об этом 17 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал.



По данным СМИ, талибы сняли со здания вывеску с названием министерства и повесили вместо нее «Амр бе мааруф ва нахи аз мункар» («Повеление благого и запрет предосудительного»). «Полиция нравов» работала в 1996–2001 годах, когда «Талибан» находился у власти в стране. Этот орган выполнял репрессивно-карательные функции, чем вызывал недовольство у афганцев.

