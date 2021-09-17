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Талибы* вместо министерства по делам женщин создали «полицию нравов»

В Афганистане боевики «Талибана»* (организация, признанная террористической и запрещенная в России) упразднили министерство по делам женщин и создали на его месте исламскую «полицию нравов». Об этом 17 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал.

По данным СМИ, талибы сняли со здания вывеску с названием министерства и повесили вместо нее «Амр бе мааруф ва нахи аз мункар» («Повеление благого и запрет предосудительного»). «Полиция нравов» работала в 1996–2001 годах, когда «Талибан» находился у власти в стране. Этот орган выполнял репрессивно-карательные функции, чем вызывал недовольство у афганцев.

Министерство по делам женщин было создано в Афганистане в конце 2001 года, когда талибы были выбиты из Кабула. Ведомство занималось вопросами равноправия женщин и мужчин, в частности это касалось сфер образования, медицины и решения государственных вопросов.

Ранее сообщалось, что талибы пускают на работу в министерство по делам женщин только сотрудников-мужчин.

* «Талибан» — организация, признанная террористической и запрещенная в России.

Во время первого правления «Талибана» в Афганистане — в 1996–2001 годах — женщины были лишены практически всех прав, в том числе на работу и учебу. После возвращения к власти в середине августа 2021 года талибы пообещали, что разрешат женщинам работать и учиться. Боевики запретили им заниматься спортом, а также не включили ни одну женщину в новое правительство Афганистана. Работу женщин в правительстве талибы сравнили с проституцией.

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