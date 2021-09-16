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Талибы* на работу в министерство по делам женщин пускают только мужчин

На работу в министерство по делам женщин Афганистана боевики «Талибана»* (организация, признанная террористической и запрещенная в России) пропустили только сотрудников-мужчин. Об этом 16 сентября сообщает «Коммерсант».

Уточняется, что в здание не позволили войти четырем женщинам. По данным издания, женщины планируют провести протест у министерства.

Во время первого правления «Талибана» в Афганистане — в 1996–2001 годах — женщины были лишены практически всех прав, в том числе на работу и учебу. После возвращения к власти в середине августа 2021 года талибы пообещали, что разрешат женщинам работать и учиться. Боевики запретили им заниматься спортом, а также не включили ни одну женщину в новое правительство Афганистана. Работу женщин в правительстве талибы сравнили с проституцией.

* «Талибан» — организация, признанная террористической и запрещенная в России.

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Комментарии (4)

Avs7153
А к браку с мужчиной* допускают только мужчин?
266081655
Бородатые няшки заставят всех жить по законам 15 века.... Наши-то скрепоносцы ничем не лучше - привели туда же.....У нас сейчас торжество домостроя.... Жена да убоится мужа своего... Волос длинен - ум короток.... Баба с возу - кобыле легче....
Вперёд, в прошлое!
Grotesk
э, зачем так грубо говоришь " женщина не человек ! ... женщина - друг человека ! "
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