Талибы* на работу в министерство по делам женщин пускают только мужчин

На работу в министерство по делам женщин Афганистана боевики «Талибана»* (организация, признанная террористической и запрещенная в России) пропустили только сотрудников-мужчин. Об этом 16 сентября сообщает «Коммерсант».

Уточняется, что в здание не позволили войти четырем женщинам. По данным издания, женщины планируют провести протест у министерства.



Во время первого правления «Талибана» в Афганистане — в 1996–2001 годах — женщины были лишены практически всех прав, в том числе на работу и учебу. После возвращения к власти в середине августа 2021 года талибы пообещали, что разрешат женщинам работать и учиться. Боевики запретили им заниматься спортом, а также не включили ни одну женщину в новое правительство Афганистана. Работу женщин в правительстве талибы сравнили с проституцией.

