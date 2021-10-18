Отработка уничтожения вооруженных формирований. Россия направила системы «Град» на учения у таджикско-афганской границы

В рамках военных учений стран-участниц ОДКБ, которые проходят в Таджикистане недалеко от афганской границы, российские военные отработают операцию по уничтожению незаконных вооружённых формирований.



«На завершающем этапе российские военнослужащие совместно с воинскими контингентами проведут операцию по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства-члена ОДКБ», — цитирует 18 октября «Интерфакс» собеседника в ЦВО.



Отмечается, что на учениях ОДКБ в Таджикистане задействовано более 100 артиллерийских систем и ракетных комплексов, в том числе системы залпового огня.

