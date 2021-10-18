Отработка уничтожения вооруженных формирований. Россия направила системы «Град» на учения у таджикско-афганской границы

В рамках военных учений стран-участниц ОДКБ, которые проходят в Таджикистане недалеко от афганской границы, российские военные отработают операцию по уничтожению незаконных вооружённых формирований.
«На завершающем этапе российские военнослужащие совместно с воинскими контингентами проведут операцию по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства-члена ОДКБ», — цитирует 18 октября «Интерфакс» собеседника в ЦВО.
Отмечается, что на учениях ОДКБ в Таджикистане задействовано более 100 артиллерийских систем и ракетных комплексов, в том числе системы залпового огня.
«В рамках учения создана совместная группировка ракетных войск и артиллерии, в которую входят два реактивных артиллерийских и самоходный гаубичный дивизион из состава 201-й военной базы Центрального военного округа, а также артиллерийские подразделения Республики Таджикистан. На вооружении группировки — российские реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», 152-мм самоходные гаубицы «Акация» и 122-мм «Гвоздика», противотанковый ракетный комплекс «Корнет», 120-мм минометный комплекс 2С12 «Сани», — добавили в округе.
Артиллерийские подразделения воинских контингентов отрабатывают задачи по постановке заградительного огня, уничтожению техники, подавлению долговременных огневых точек условного противника. В учениях принимают участие 4 000 человек и более 500 единиц техники.
Военные манёвры в Таджикистане интенсифицировались после прихода к власти в соседнем Афганистане запрещённого в России террористического движения «Талибан»*. В августе к манёврам присоединился Узбекистан. Тогда сообщалось о переброске танков в район границы с Афганистаном. В сентябре говорилось о модернизации вооружений российских военных в Таджикистане, в том числе поставках крупнокалиберных пулемётов и танков.
* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.