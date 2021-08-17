Российские военные начали учения в Таджикистане на фоне ситуации в Афганистане

Около тысячи военных из России в Таджикистане проводят учения по боевой подготовке, в рамках которых будут отражать «нападение» радикальных террористических группировок при пересечении границы.



«Около 1 тысячи российских военнослужащих примут участие в трехстороннем тактическом учении воинских контингентов Узбекистана и Таджикистана, которое состоится в период с 5 по 10 августа на юге Таджикистана», — сообщает 17 августа РИА Новости со ссылкой на Центральный военный округ.



В рамках учебных маневров военнослужащие проведут операцию по «уничтожению террористических бандформирований», а также «вторгшихся условных бандгрупп». На заключительном этапе объединенная группировка войск России, Узбекистана и Таджикистана будет бороться с «радикальными террористическими группировками при пересечении государственной границы». Стороны также намерены отработать вопросы управления при противостоянии незаконным вооруженным формированиям.

