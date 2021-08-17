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Российские военные начали учения в Таджикистане на фоне ситуации в Афганистане

Около тысячи военных из России в Таджикистане проводят учения по боевой подготовке, в рамках которых будут отражать «нападение» радикальных террористических группировок при пересечении границы.

«Около 1 тысячи российских военнослужащих примут участие в трехстороннем тактическом учении воинских контингентов Узбекистана и Таджикистана, которое состоится в период с 5 по 10 августа на юге Таджикистана», — сообщает 17 августа РИА Новости со ссылкой на Центральный военный округ.

В рамках учебных маневров военнослужащие проведут операцию по «уничтожению террористических бандформирований», а также «вторгшихся условных бандгрупп». На заключительном этапе объединенная группировка войск России, Узбекистана и Таджикистана будет бороться с «радикальными террористическими группировками при пересечении государственной границы». Стороны также намерены отработать вопросы управления при противостоянии незаконным вооруженным формированиям.

Всего в учениях от трех стран будет задействовано более 1,5 тысячи военнослужащих, а также 300 единиц вооружения и военной техники.

Боевики движения «Талибан»* 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

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Комментарии (3)

Zmeika
"...которое состоится в период с 5 по 10 августа на юге Таджикистана», — сообщает 17 августа РИА Новости.." Сначала подумал, что опечатка, что учения состоятся в сентябре. Ан нет: прошел по указанной ссылке, РИА Новости опубликовала эту заметку 27 июля, а вовсе не 17 августа, как тут указано.. Так что эти учения уже прошли. Спасибо за оперативность, Фонтанка ;)
dragvs
Таджикистан это зона интересов Талибана. Как скоро России объявят Джихад со всеми вытекающими?
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