Российские военные начали учения в Таджикистане на фоне ситуации в Афганистане

Около тысячи военных из России в Таджикистане проводят учения по боевой подготовке, в рамках которых будут отражать «нападение» радикальных террористических группировок при пересечении границы.
«Около 1 тысячи российских военнослужащих примут участие в трехстороннем тактическом учении воинских контингентов Узбекистана и Таджикистана, которое состоится в период с 5 по 10 августа на юге Таджикистана», — сообщает 17 августа РИА Новости со ссылкой на Центральный военный округ.
В рамках учебных маневров военнослужащие проведут операцию по «уничтожению террористических бандформирований», а также «вторгшихся условных бандгрупп». На заключительном этапе объединенная группировка войск России, Узбекистана и Таджикистана будет бороться с «радикальными террористическими группировками при пересечении государственной границы». Стороны также намерены отработать вопросы управления при противостоянии незаконным вооруженным формированиям.
Всего в учениях от трех стран будет задействовано более 1,5 тысячи военнослужащих, а также 300 единиц вооружения и военной техники.
Боевики движения «Талибан»* 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.
* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.