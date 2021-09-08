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«Для усиления боевых возможностей». Вслед за танками Россия поставляет в Таджикистан крупнокалиберные пулемёты

Российская военная база в Таджикистане получила на вооружение партию крупнокалиберных пулемётов «Утёс»

На фоне ситуации в Афганистане, где к власти пришли члены запрещённой в России террористической организации «Талибан»*, российская военная база в Таджикистане получила на вооружение партию крупнокалиберных пулемётов «Утёс». Об этом 8 сентября со ссылкой на Центральный военный округ сообщает «Коммерсант».

«Партия 12,7-миллиметровых крупнокалиберных пулемётов НСВ «Утёс» поступила на вооружение 201-й российской военной базы в Таджикистане для усиления её боевых возможностей»,— говорится в сообщении пресс-службы округа.

В конце августа сообщалось о переброске Министерством обороны РФ на учения в горах Таджикистана танков Т-72.

Советский крупнокалиберный пулемёт «Утёс», был принят на вооружение в 1971 году. Он предназначен для борьбы с легкобронированными целями и огневыми средствами, для уничтожения живой силы противника и поражения воздушных целей.

201-я военная база в Таджикистане — самый крупный военный объект России вне границ страны. База дислоцируется в двух городах — Душанбе (170 километров от границы с Афганистаном) и Бохтаре (85 км от границы). В её состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, а также ПВО, подразделения радиационной, химической, биологической защиты и связи.

6 сентября талибы* провозгласили конец войны в Афганистане, заявив о взятии последнего неподконтрольного им региона — провинции Панджшер. Силы сопротивления в провинции опровергли эти утверждения. Территория провинции известна своей приспособленностью к ведению партизанской войны со времён советской военной кампании в Афганистане в 80-е годы прошлого века.

7 сентября талибы объявили новый состав правительства Афганистана. Ещё до вывода американских войск из этой страны глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что талибы — «вменяемые люди».

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Комментарии (2)

Михаил Петров-Водкин
Опять США ударили нас по карману своим уходом из Афганистана.
Piter Russo
ДШКМ со складов бы отдали, там он привычнее..
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