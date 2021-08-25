Минобороны перебросило на учения в Таджикистан танки Т-72

Минобороны РФ на фоне ситуации в Афганистане перебросило на учения в горах Таджикистана танки Т-72. Они выполнили стрельбы на большие дальности, сообщает 25 августа пресс-служба Центрального военного округа.



«Российские танкисты 201-й военной базы выполнили стрельбы из вооружения танков Т-72 на большие дальности по появляющимся и движущимся целям в рамках ротного тактического учения в горах Таджикистана», — говорится в сообщении ЦВО.



На горном полигоне Ляур танковые экипажи выполнили упражнения контрольных стрельб из 125-мм пушки 2А46 и крупнокалиберного зенитного пулемета. «Стрельба велась по мишеням, имитирующим бронетехнику противника, на дальности от 800 до 3000 м. Кроме того, танкисты отработали практику фланговой стрельбы и поражение целей в системе разведывательно-огневого комплекса из закрытых огневых позиций на дальности до 5 км. Для приближения обстановки к боевой на полигонах были оборудованы учебные минные поля, проволочные и другие невзрывные заграждения и препятствия», — добавили в пресс-службе округа.

