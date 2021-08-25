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Минобороны перебросило на учения в Таджикистан танки Т-72

Российские танкисты выполнили стрельбы в горах Таджикистана

Минобороны РФ на фоне ситуации в Афганистане перебросило на учения в горах Таджикистана танки Т-72. Они выполнили стрельбы на большие дальности, сообщает 25 августа пресс-служба Центрального военного округа.

«Российские танкисты 201-й военной базы выполнили стрельбы из вооружения танков Т-72 на большие дальности по появляющимся и движущимся целям в рамках ротного тактического учения в горах Таджикистана», — говорится в сообщении ЦВО.

На горном полигоне Ляур танковые экипажи выполнили упражнения контрольных стрельб из 125-мм пушки 2А46 и крупнокалиберного зенитного пулемета. «Стрельба велась по мишеням, имитирующим бронетехнику противника, на дальности от 800 до 3000 м. Кроме того, танкисты отработали практику фланговой стрельбы и поражение целей в системе разведывательно-огневого комплекса из закрытых огневых позиций на дальности до 5 км. Для приближения обстановки к боевой на полигонах были оборудованы учебные минные поля, проволочные и другие невзрывные заграждения и препятствия», — добавили в пресс-службе округа.

Манёвры с участием около 1 тысячи российских военнослужащих, а также с ударными и транспортно-боевыми вертолётами в Таджикистане начались 17 августа. Учения проходят на фоне обострения ситуации в Афганистане, где к власти пришло движение «Талибан» (запрещённая в РФ террористическая организация), и продлятся в течение месяца.

Ранее «Фонтанка» писала, что Минобороны РФ начало эвакуацию из Афганистана более 500 граждан России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Для этого задействовано четыре военно-транспортных самолёта.

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Комментарии (4)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой .очень стыдно.
lamer
Трепещите супостаты!!!! Танковая рота из 10 машин отстрелялась.
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