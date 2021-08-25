Россия начала эвакуацию более 500 граждан из Афганистана

Минобороны РФ начало эвакуацию из Афганистана более 500 граждан России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Для этого задействовано четыре военно-транспортных самолета, сообщило ведомство в среду, 25 августа.



«25 августа по поручению президента РФ Владимира Путина министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу организована эвакуация самолётами военно-транспортной авиации с территории Исламской Республики Афганистан более 500 граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) и Украины», — говорится в сообщении.

