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Россия начала эвакуацию более 500 граждан из Афганистана

Для эвакуации российских граждан из Афганистана задействуют четыре военных самолёта

Минобороны РФ начало эвакуацию из Афганистана более 500 граждан России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Для этого задействовано четыре военно-транспортных самолета, сообщило ведомство в среду, 25 августа.

«25 августа по поручению президента РФ Владимира Путина министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу организована эвакуация самолётами военно-транспортной авиации с территории Исламской Республики Афганистан более 500 граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) и Украины», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что для осуществления эвакуации создана авиационная группировка из четырёх самолетов военно-транспортной авиации, которые в кратчайшие сроки были сосредоточены на аэродроме в Ульяновске.

Ранее «Фонтанка» писала, что президент США Джо Байден поручил подготовить планы по возможному изменению сроков эвакуации из Афганистана американских граждан.

Боевики движения «Талибан»* 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани, по его словам, сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.

К сегодняшнему дню талибы заявили о завершении боевых действий в Афганистане, амнистии для чиновников и граждан ИРА, обслуживавших контингенты США и НАТО, приступили к наведению общественного порядка, подтвердили намерение соблюдать права женщин в рамках исламской правовой системы. Несмотря на это и на установленные контакты с представителями де-факто новой власти страны, Россия не торопится исключать движение из списка террористических.

* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

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Комментарии (6)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства/ закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Софья Рафаиловна
Ну как же эвакуация?! там же "адекватные мужики", как сказал лавров, зачем же от адекватных мужиков бежать?
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