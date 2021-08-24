Байден поручил подготовить планы по возможному изменению сроков эвакуации из Афганистана

Подготовить план действий на случай возможного изменения сроков проведения эвакуации людей из Афганистана поручил президент США Джо Байден. Об этом 24 августа заявил Белый дом.



Из поручения следует, что Пентагону и Госдепартаменту «необходимо составить чрезвычайные планы по корректировке сроков, если это будет необходимо».



Байден заявил, что американские власти рассчитывают завершить эвакуацию из Афганистана к 31 августа, как и было запланировано, но при этом подчеркнул, что США закончат миссию, когда выполнят свои цели.

