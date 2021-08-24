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Байден поручил подготовить планы по возможному изменению сроков эвакуации из Афганистана

Подготовить план действий на случай возможного изменения сроков проведения эвакуации людей из Афганистана поручил президент США Джо Байден. Об этом 24 августа заявил Белый дом.

Из поручения следует, что Пентагону и Госдепартаменту «необходимо составить чрезвычайные планы по корректировке сроков, если это будет необходимо».

Байден заявил, что американские власти рассчитывают завершить эвакуацию из Афганистана к 31 августа, как и было запланировано, но при этом подчеркнул, что США закончат миссию, когда выполнят свои цели.

Военные США, как писал ТАСС, уничтожат часть техники и вооружения, которые останутся в Кабуле после окончания эвакуации американских войск. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подчеркнул, что американские войска поступили бы точно так же в любом другом месте планеты в рамках вывода своего контингента.

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Комментарии (6)

zorkii
А может подогнать авианосец к берегам Афганистана? Как-то же сработало в Беларуси)))
266213346
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

Буду благодар.на за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
hal9000
Пусть он туда отправит Бритни Спирс..мне каЭтся только она сможет решить афганский вопрос..)
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