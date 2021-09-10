Российская база в Таджикистане получит 30 современных танков

Дислоцированная в Таджикистане крупнейшая иностранная российская 201-я военная база до конца текущего года получит 30 современных танков. Об этом 10 сентября сообщил начальник автобронетанковой службы Центрального военного округа Ханиф Беглов.

«До конца года 30 современных танков придут на замену боевых машин более ранних модификаций танкового батальона российской военной базы в Таджикистане», — цитирует Беглова «Интерфакс» накануне Дня танкиста, который отмечается в России 12 сентября.

Полковник уточнил, что соединения и воинские части Центрального военного округа с начала текущего года получили уже около 100 единиц бронетанкового вооружения, в том числе 30 танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками.



Обновление российских вооружений в Таджикистане идёт на фоне резких военно-политических перемен в соседнем Афганистане, где к власти пришли представители запрещённой в РФ террористический организации «Талибан»*.

9 сентября пресс-служба ЦВО отчиталась о проведении учений на 201-й базе по отражению атаки боевиков. «По замыслу учений, группа условного противника на автомобилях пыталась незаконно проникнуть на территорию воинской части через контрольно-пропускной пункт (КПП), применив огнестрельное оружие. Получив сигнал тревоги, подразделение по противодействию терроризму на бронетранспортерах БТР-82А прибыло к месту нападения и выполнило задачи по блокированию НВФ, взяв его в кольцо», — сообщила пресс-служба ЦВО.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил в четверг, что все страны — участницы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) готовят план по оснащению коллективных сил современным вооружением и техникой.

О решении российских военных усилить базу в Таджикистане стало известно ещё в июле. Тогда сообщалось о переброске 17 современных боевых машин пехоты БМП-2. В августе ЦВО сообщил об усилении базы в Таджикистане новым вооружением — переносными зенитными ракетными комплексами «Верба», автоматами «Калашникова» АК-12, современными снайперскими винтовками, огнеметами и современными противотанковыми ракетными комплексами «Корнет». В конце августа Минобороны перебросило на учения в горах Таджикистана танки Т-72. В сентябре СМИ писали о партии крупнокалиберных пулемётов «Утёс» для военнослужащих 201-й базы.

