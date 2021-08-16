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Российские военные вернулись на базы после учений на границе Таджикистана с Афганистаном

Военнослужащие России, Таджикистана и Узбекистана вернулись в пункты постоянной дислокации после совместных учений, сообщает 16 августа ТАСС.

Тренировки проходили в Таджикистане на полигоне Харб-Майдон в 20 км от Афганистана. Они завершились 10 августа. В учениях приняли участие 2,5 тысячи военнослужащих, было задействовано около 500 единиц вооружения и техники.

«Мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные и другие подразделения выполнили марш комбинированным способом по различным маршрутам, преодолев 200 километров. В переброске войск и военной техники также были задействованы вертолеты авиационной группы 201-й военной базы и самолеты военно-космических сил России», — заявили в Минобороны.

«Фонтанка» писала, что 15 августа столицу Афганистана Кабул заняли боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан». Группировка заявила, что контролирует всю территорию страны.

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