Путин: Террористы стягиваются в Афганистан, они попытаются дестабилизировать обстановку в странах СНГ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Афганистан стягиваются террористы из Ирака и Сирии, которые могут начать экспансию в соседние страны. Об этом он сообщил 13 октября в ходе встречи с представителями спецслужб стран СНГ.



«Из Ирака, Сирии туда активно стягиваются боевики с опытом ведения боевых действий. Поэтому не исключено, что террористы могут попытаться дестабилизировать ситуацию и в сопредельных государствах, включая страны СНГ, вплоть до начала прямой экспансии», — заявил глава государства (цитата по РИА Новости).

