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Путин: Террористы стягиваются в Афганистан, они попытаются дестабилизировать обстановку в странах СНГ

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Афганистан стягиваются террористы из Ирака и Сирии, которые могут начать экспансию в соседние страны. Об этом он сообщил 13 октября в ходе встречи с представителями спецслужб стран СНГ.

«Из Ирака, Сирии туда активно стягиваются боевики с опытом ведения боевых действий. Поэтому не исключено, что террористы могут попытаться дестабилизировать ситуацию и в сопредельных государствах, включая страны СНГ, вплоть до начала прямой экспансии», — заявил глава государства (цитата по РИА Новости).

Путин заявил о необходимости постоянно мониторить обстановку на афганской границе и быть готовыми дать отпор боевикам.

Ранее боевики движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено на территории РФ) попросили мировое сообщество дать им 20 месяцев, прежде чем судить об их правлении в Афганистане.

Боевики движения «Талибан» 15 августа без боя вошли в Кабул и установили контроль над городом и всей страной. Президент Ашраф Гани в тот же день покинул Афганистан.

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Комментарии (6)

Чёрт Опасный
Как внезапно, да?
Oleg_I
Защитили Пальмиру, защитим и Кабул!
Иван 2пырьев
о, старая мелодия на балалайке: надо сплотиться вокруг лидера
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