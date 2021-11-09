Правила нуждаются в пересмотре. Минпросвещения разработало новый свод норм орфографии и пунктуации

Авторы отмечают, что впервые «Правила русской орфографии и пунктуации» и общий «Орфографический словарь русского языка» были изданы в 1956 году и уже нуждаются в «некотором пересмотре», так как с тех пор в их формулировках нашли «ряд существенных пропусков и неточностей».

Минпросвещения РФ решило привести правила русской орфографии и пунктуации в соответствие с современным состоянием языка. Проект нового свода правил опубликован 9 ноября на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Принятие поправок, уточнений и дополнений к правилам правописания, утвержденным уже более чем 60 лет назад, — дело совершенно естественное: письмо должно, хотя и с отставанием, но все же следовать за языком. Поэтому современная практика письма требует создания обновленного и упорядоченного общеобязательного свода правил правописания», — говорится в проекте.



К разработке нового свода правил привлекли Орфографическую комиссию, созданную в 1991 году при отделении историко-филологических наук РАН. В нее входят лингвисты, преподаватели вузов, методисты, учителя средней школы.



Авторы рассказали, что новый свод правил будет не только отражать нормы 1956 года, но и «дополнит и уточнит их с учетом современной практики письма, приведет их в соответствие с современным состоянием русского языка и актуальным уровнем науки о нем».

