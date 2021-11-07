Всех обвиняемых в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве арестовали на два месяца

Четырех обвиняемых в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве арестовал до 5 января Щербинский суд Москвы. Уголовное дело о хулиганстве было переквалифицировано в покушение на убийство по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина.



Фарамазу Гасанову, Эльджану Гасанову, Эльхану Гасанову и Аразу Мусаеву предъявлено обвинение в «покушении на убийство, совершенном группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего», пишет 7 ноября РИА Новости.

