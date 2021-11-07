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Всех обвиняемых в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве арестовали на два месяца

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Четырех обвиняемых в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве арестовал до 5 января Щербинский суд Москвы. Уголовное дело о хулиганстве было переквалифицировано в покушение на убийство по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина.

Фарамазу Гасанову, Эльджану Гасанову, Эльхану Гасанову и Аразу Мусаеву предъявлено обвинение в «покушении на убийство, совершенном группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего», пишет 7 ноября РИА Новости.

Адвокат одного из обвиняемых ранее сообщил журналистам, что все четверо признают вину в хулиганстве, но не в покушении на убийство.

Четверо молодых людей 4 ноября в микрорайоне Новые Ватутинки устроили конфликт в магазине, где был посетитель с ребенком. Началась драка, которая продолжилась на улице. На следующий день троих нападавших задержали, четвертый оказался в руках полиции в ночь с пятницы на субботу. Как выяснилось со слов одного из задержанных, он и его братья приехали из Оренбурга.

Предварительно сообщалось, что в конфликте участвовали уроженцы Кавказа. После происшествия полицейские провели рейды в микрорайоне и проверили стройплощадки, задержав десятки мигрантов.

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Комментарии (47)

ROMUALD
Бастрыкин тут молодец: надо показательно наказать, чтобы другим неповадно было. Ребёнок мог и заикой остаться на всю жизнь. Маму их наградить чугунной медалью, что таких воспитала.
maarks1909
Бог создал людей и только Кольт их сделал равными, ну или Калашников, Весы сдерживания и противовесов на этом стоят! Станы как люди все хотят сожрать кого то
maarks1909
Бог создал людей и только Кольт их сделал равными, ну или Калашников, Весы сдерживания и противовесов на этом стоят!
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