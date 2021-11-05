В Новой Москве установили всех напавших на мужчину с ребенком. Бастрыкин потребовал переквалифицировать дело на покушение на убийство

Задержаны участники конфликта, который произошел в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве минувшим вечером. Об этом сообщили 5 ноября в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий трое из четырех подозреваемых, граждане России, 2000, 2002 и 2003 года рождения, задержаны сотрудниками полиции в Москве и доставлены в территориальное подразделение органов внутренних дел. Местонахождение еще одного устанавливается», — говорится в сообщении ведомства.
Как признается на видео, опубликованном «МВД-Медиа», один из подозреваемых, в конфликте участвовал он и его братья из Оренбурга. Все они — граждане России.
МВД Медиа / mvdmedia.ru
Уголовное дело расследуется следственным отделом по Троицкому и Новомосковскому административным округам ГСУ СК по Москве по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Как сообщается на сайте Следственного комитета РФ, председатель Александр Бастрыкин — «в связи с тем, что распространяется информация о том, что у нападавших был колюще-режущий предмет», поручил переквалифицировать дело на более тяжкую статью — покушение на убийство.
Инцидент произошел накануне, 4 ноября, в микрорайоне Новые Ватутинки. По словам очевидцев, четверо неизвестных (предположительно, приезжие) устроили конфликт в магазине, где был посетитель с ребенком. Началась драка, которая продолжилась на улице. После происшествия полицейские провели рейды в микрорайоне и проверили стройплощадки, задержав десятки мигрантов.