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В Новой Москве установили всех напавших на мужчину с ребенком. Бастрыкин потребовал переквалифицировать дело на покушение на убийство

В полиции показали видео с задержанными участниками нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве

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Задержаны участники конфликта, который произошел в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве минувшим вечером. Об этом сообщили 5 ноября в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий трое из четырех подозреваемых, граждане России, 2000, 2002 и 2003 года рождения, задержаны сотрудниками полиции в Москве и доставлены в территориальное подразделение органов внутренних дел. Местонахождение еще одного устанавливается», — говорится в сообщении ведомства.

Как признается на видео, опубликованном «МВД-Медиа», один из подозреваемых, в конфликте участвовал он и его братья из Оренбурга. Все они — граждане России.

МВД Медиа / mvdmedia.ru

Уголовное дело расследуется следственным отделом по Троицкому и Новомосковскому административным округам ГСУ СК по Москве по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Как сообщается на сайте Следственного комитета РФ, председатель Александр Бастрыкин — «в связи с тем, что распространяется информация о том, что у нападавших был колюще-режущий предмет», поручил переквалифицировать дело на более тяжкую статью — покушение на убийство.

Инцидент произошел накануне, 4 ноября, в микрорайоне Новые Ватутинки. По словам очевидцев, четверо неизвестных (предположительно, приезжие) устроили конфликт в магазине, где был посетитель с ребенком. Началась драка, которая продолжилась на улице. После происшествия полицейские провели рейды в микрорайоне и проверили стройплощадки, задержав десятки мигрантов.

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Комментарии (51)

260650801
С каким настроением дед проснется таким и будет наказание... Проснется от приступа геммороя - будет покушение на убийство, если нет, то может и за хулиганку сойдет...
пазузу
полковнику никто не пишет... бастрыкин войдет в историю...
AlBerkut
Ботаники какие-то. Что-то как-то не очень вяжется характер деяния с видом очкарика да пухляка. Такие в 99% случаев и толпой тихие...
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