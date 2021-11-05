В Новой Москве после нападения на мужчину с ребенком задержали несколько десятков мигрантов

Сотрудники полиции доставили в отделы несколько десятков мигрантов после рейда в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве, который провели после нападения на мужчину с ребенком. Об этом 5 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Сейчас полицейские проверяют у мигрантов документы и законность пребывания в стране. Помимо этого, они выясняют, не причастны ли рабочие к незаконной деятельности.



Как писала «Фонтанка», четверо неизвестных напали на мужчину с ребенком в Новой Москве накануне. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, пока что полиции не удалось задержать подозреваемых.

