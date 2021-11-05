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В Новой Москве после нападения на мужчину с ребенком задержали несколько десятков мигрантов

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Сотрудники полиции доставили в отделы несколько десятков мигрантов после рейда в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве, который провели после нападения на мужчину с ребенком. Об этом 5 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сейчас полицейские проверяют у мигрантов документы и законность пребывания в стране. Помимо этого, они выясняют, не причастны ли рабочие к незаконной деятельности.

Как писала «Фонтанка», четверо неизвестных напали на мужчину с ребенком в Новой Москве накануне. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, пока что полиции не удалось задержать подозреваемых.

После этого в Новых Ватутинках начались полицейские рейды. Ранее было известно, что в автозак забрали как минимум трех человек с одной из стройплощадок.

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Комментарии (32)

SKPTM
Напали кавказцы. а задерживают азиатов?
260650801
Напали, значит, четыре человек, а задержали несколько десятков... Не сходится!
art_serg
азиатов пускать строго по потребности работодателя и под его отвественность! с отпечатками пальцев и фото морды!
внутренних мигрантов под контроль МВД!
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