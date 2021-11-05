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Полиция нашла мужчину с ребёнком, на которого в Новых Ватутинках напали четверо неизвестных

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Столичная полиция установила отца несовершеннолетнего ребёнка, на которого в Новых Ватутинках напали четверо неизвестных. В настоящий момент с мужчиной проводится беседа. Его опрашивают с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Об этом 5 ноября сообщили в главке полиции по Москве.

В столичном ГУ МВД также уточнили, что остальных участников конфликта правоохранители пока ищут.

«Фонтанка» писала, что нападение на мужчину с ребёнком в Новых Ватутинках произошло накануне. Полиция начала проводить по микрорайону рейды.

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Комментарии (19)

266458272
опять преступность не имеет национальности ? так обычно и говорят все преступники чтобы им нац.рознь не пришили..а на рожах этих нац.рознь крупными буквами написана..а вот власть это допустившая должна паровозом пойти. и в сети хватит русским молчать а то опять замнут как и тысячи других их преступлений с молчаливого согласия и поощрения ""нашей"" власти.десантура..ты где..если не мы..то кто ? значит врали..а ведь ваше место уже давно не границы защищать..враг уже давно у вас дома.
Аппаратчик мокрой классификации
Повезло мужику, что у него даже резиноплюя с собой не было.. Не говоря уже о ноже.. Иначе писал бы уже сейчас признательные показания...
2356897676
Преступление вызвало общественный резонанс. Фъ только успевает удалять осуждающие преступников комментарии в эмоциональной, но приемлемой форме. Судить нужно на оргпреступность, и диаспоры тоже судить.
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