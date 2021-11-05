Полиция нашла мужчину с ребёнком, на которого в Новых Ватутинках напали четверо неизвестных

Столичная полиция установила отца несовершеннолетнего ребёнка, на которого в Новых Ватутинках напали четверо неизвестных. В настоящий момент с мужчиной проводится беседа. Его опрашивают с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Об этом 5 ноября сообщили в главке полиции по Москве.



В столичном ГУ МВД также уточнили, что остальных участников конфликта правоохранители пока ищут.



«Фонтанка» писала, что нападение на мужчину с ребёнком в Новых Ватутинках произошло накануне. Полиция начала проводить по микрорайону рейды.

