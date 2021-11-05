Полиция проводит рейды в Новой Москве, где неизвестные избили мужчину с ребенком

Инцидент произошел накануне вечером недалеко от одного из местных торговых центров. Как пишет РИА Новости, четверо людей, предположительно уроженцев Кавказа, напали на мужчину с ребенком. В СМИ были опубликованы кадры произошедшего. На них молодые люди набросились толпой на мужчину, несмотря на предложение решить вопрос «один на один». В конфликт вмешались прохожие. Что стало причиной драки, пока неизвестно.



Как сообщили в ГСУ СК РФ по Москве, проводится проверка по статье о хулиганстве. «Следователями проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Осматриваются камеры видеонаблюдения, устанавливаются все участники инцидента», — сказано на сайте ведомства.



В настоящий момент, как передает телеграм-канал «112», в Новых Ватутинках полицейские патрулируют улицы и опрашивают местных жителей. Они также останавливают прохожих и проверяют документы. Действия полицейских, как пишет «Подъем», спровоцировали беспокойство на строительных объектах, откуда стали «бежать мигранты».