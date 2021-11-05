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Полиция проводит рейды в Новой Москве, где неизвестные избили мужчину с ребенком

В микрорайоне Новые Ватутинки полицейские начали проводить рейды после того, как группа молодых людей избила мужчину с ребенком. Как сообщили 5 ноября в пресс-службе ГУ МВД по Москве, в настоящий момент проводится проверка.

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Инцидент произошел накануне вечером недалеко от одного из местных торговых центров. Как пишет РИА Новости, четверо людей, предположительно уроженцев Кавказа, напали на мужчину с ребенком. В СМИ были опубликованы кадры произошедшего. На них молодые люди набросились толпой на мужчину, несмотря на предложение решить вопрос «один на один». В конфликт вмешались прохожие. Что стало причиной драки, пока неизвестно.

Как сообщили в ГСУ СК РФ по Москве, проводится проверка по статье о хулиганстве. «Следователями проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Осматриваются камеры видеонаблюдения, устанавливаются все участники инцидента», — сказано на сайте ведомства.

В настоящий момент, как передает телеграм-канал «112», в Новых Ватутинках полицейские патрулируют улицы и опрашивают местных жителей. Они также останавливают прохожих и проверяют документы. Действия полицейских, как пишет «Подъем», спровоцировали беспокойство на строительных объектах, откуда стали «бежать мигранты».

В полиции просят очевидцев или людей, обладающих информацией о произошедшем конфликте, обратиться в ОМВД России по району Коммунарский по телефону дежурной части 8–495–633–32–50.

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Комментарии (6)

лексус
опять друзья пересидента, но сейчас ламер, а7 и еген скажут что мужик сам виноват и ещё мало получил
Урус-Баши
Быдло вконец распоясалось. Менты их игнорируют. Они всё больше, в соцсетях ищут недовольных. Легко, приятно и результативно. А чуждые для народа выродки для них, судя по отношению, свои. Электрошокерами и дубинками быдло не охаживают.
266234007
Ну вот опять ,не русские ,и опять толпой ,как всегда !давно гнать их надо из страны !приехали сюда в гости ,так ведите себя подабающе ,а не как животные
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