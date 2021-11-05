FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +6
71.49р82.81р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Осенний фотомарафонПромышленный Петербург

На стройке в Новых Ватутинках, где произошло нападение на отца с ребёнком, задерживают рабочих

10
Печать

На одной из стройплощадок в столичном микрорайоне Новые Ватутинки, где ранее четверо неизвестных (предположительно, приезжих) напали на отца с ребёнком, идут задержания. В настоящий момент в автозаке находятся минимум трое. Об этом 5 ноября сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее появилась информация, что накануне в Новой Москве четверо неизвестных напали на мужчину с ребёнком. По данному факту было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Отец несовершеннолетнего уже пообщался с полицейскими.

В Новых Ватутинках проходят рейды полиции. Четверых участников драки пока ищут.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

Михаил Петров-Водкин
Участившиеся мордобои в метро и на улице являются небольшой платой за ватутинские ништяки, типа минимальной пенсии в 21 200 и остального.
Local
Сейчас Хуснулин приедет,поручится и всех отпустят.Иначе стройки встанут.
266200179
Работайте,братья!!!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний