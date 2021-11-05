На стройке в Новых Ватутинках, где произошло нападение на отца с ребёнком, задерживают рабочих

На одной из стройплощадок в столичном микрорайоне Новые Ватутинки, где ранее четверо неизвестных (предположительно, приезжих) напали на отца с ребёнком, идут задержания. В настоящий момент в автозаке находятся минимум трое. Об этом 5 ноября сообщает РИА Новости.



Напомним, ранее появилась информация, что накануне в Новой Москве четверо неизвестных напали на мужчину с ребёнком. По данному факту было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Отец несовершеннолетнего уже пообщался с полицейскими.



В Новых Ватутинках проходят рейды полиции. Четверых участников драки пока ищут.

