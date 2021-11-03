В Москве арестовали модель за откровенное фото на фоне Кремля

Instagram-модель Ксения Дамова, известная под псевдонимом Рита Фокс, пополнила список тех, кому придется нести ответственность за новое веяние фотографироваться в полуобнаженном виде на фоне знаковых мест. Кадры с оголенными ягодицами на фоне Московского Кремля признали мелким хулиганством. Две недели девушке предстоит провести под арестом.
«Постановлением Тверского районного суда города Москвы Ксения Дамова признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток», — сообщили 3 ноября в суде РИА Новости.
В Петербурге подобная фотосессия на фоне Исаакиевского собора закончилась уголовным делом для модели Ирины Волковой, которую обвиняют в публичных действиях, совершённых с целью оскорбить религиозные чувства (часть 1 статьи 148 УК). Снимок, взбудораживший соцсети и следствие, сделан летом прошлого года. На нём девушка поднимает юбку и демонстрирует бельё. Фотографию заметили на фоне развязки московской истории, которая 29 октября закончилась сроком в колонии для блогера и его подруги, устроивших скандальную фотосессию перед храмом Василия Блаженного.