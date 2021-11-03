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В Москве арестовали модель за откровенное фото на фоне Кремля

В Москве девушка получила 14 суток ареста за откровенное фото на фоне Кремля

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Instagram-модель Ксения Дамова, известная под псевдонимом Рита Фокс, пополнила список тех, кому придется нести ответственность за новое веяние фотографироваться в полуобнаженном виде на фоне знаковых мест. Кадры с оголенными ягодицами на фоне Московского Кремля признали мелким хулиганством. Две недели девушке предстоит провести под арестом.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы Ксения Дамова признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток», — сообщили 3 ноября в суде РИА Новости.

В Петербурге подобная фотосессия на фоне Исаакиевского собора закончилась уголовным делом для модели Ирины Волковой, которую обвиняют в публичных действиях, совершённых с целью оскорбить религиозные чувства (часть 1 статьи 148 УК). Снимок, взбудораживший соцсети и следствие, сделан летом прошлого года. На нём девушка поднимает юбку и демонстрирует бельё. Фотографию заметили на фоне развязки московской истории, которая 29 октября закончилась сроком в колонии для блогера и его подруги, устроивших скандальную фотосессию перед храмом Василия Блаженного.

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Комментарии (16)

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вот когда 15 суток будут не спать и жрать на халяву, а улицы подметать или полы в больницах мыть, вот тогда это будет наказанием..
shushu
Кажется за хулиганство это можно притянуть, если ее голой поймали в процессе фотографирования, и то сомнительно, разве что там лица были вокруг несовершеннолетние. А ежели только по фото.... вообще полная ерунда беззаконная. К примеру у нас вон deepfake копия Брюсса Уиллиса в рекламе Мегафона вдруг наговорит чего-то, так что оригинал к суду привлечь?
angel of death
если фото будет сопровождаться описанием "не дала", то это уже будут политические посадки =)))
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