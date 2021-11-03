Диоскуры и их кони перед Манежем приоделись в красное

Красные варежки получили Диоскуры и их кони, стоящие перед Конногвардейским манежем напротив Исаакиевского собора, заметил корреспондент «Фонтанки». Причём копытным досталось только по одной паре. Шапок у них нет, мёрзнут и другие части тела.
В Манеже «Фонтанке» сообщили, что не имеют отношения к «украшению» скульптур. Выставочный зал готовится к новой экспозиции «Покой и радость», и она совсем в другой стилистике, с русскими пейзажами. Сотрудники Манежа приглядятся к новой «одежде», и если в ней нет ничего оскорбительного или противозаконного, будут считать это просто забавной шуткой.
Очевидцы также заметили, что какие-то люди как будто хотели нарядить и укротителей коней Клодта. Однако, по данным «Фонтанки», на Аничковом мосту ничего необычного не наблюдается.