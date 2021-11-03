Журнал BMJ узнал о фальсификациях при исследовании вакцины Pfizer

Во время клинических исследований вакцины от коронавируса американской Pfizer и германской BioNTech, которые проводились на базе компании Ventavia Research Group, был допущен ряд нарушений, сообщает 2 ноября научный журнал BMJ.



Испытания проводились осенью 2020 года в лаборатории Ventavia, которая называет себя крупнейшей частной клинической исследовательской компанией в Техасе. По данным издания, проводящие вакцинацию сотрудники были недостаточно квалифицированы. Вакцина хранилась при неправильной температуре, побочные эффекты отслеживали медленно, а некоторые данные были сфальсифицированы.