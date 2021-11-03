Журнал BMJ узнал о фальсификациях при исследовании вакцины Pfizer

Во время клинических исследований вакцины от коронавируса американской Pfizer и германской BioNTech, которые проводились на базе компании Ventavia Research Group, был допущен ряд нарушений, сообщает 2 ноября научный журнал BMJ.
Испытания проводились осенью 2020 года в лаборатории Ventavia, которая называет себя крупнейшей частной клинической исследовательской компанией в Техасе. По данным издания, проводящие вакцинацию сотрудники были недостаточно квалифицированы. Вакцина хранилась при неправильной температуре, побочные эффекты отслеживали медленно, а некоторые данные были сфальсифицированы.
О нарушениях изданию рассказала бывший региональный директор Ventavia Брук Джексон, участвовавшая в исследованиях. Она предоставила внутренние документы, фотографии, аудиозаписи и электронные письма. Джексон была уволена из Ventavia после того, как написала жалобу в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Напомним, применение вакцины Pfizer — BioNTech для детей 5–11 лет одобрили Федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний США.