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Журнал BMJ узнал о фальсификациях при исследовании вакцины Pfizer

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Во время клинических исследований вакцины от коронавируса американской Pfizer и германской BioNTech, которые проводились на базе компании Ventavia Research Group, был допущен ряд нарушений, сообщает 2 ноября научный журнал BMJ.

Испытания проводились осенью 2020 года в лаборатории Ventavia, которая называет себя крупнейшей частной клинической исследовательской компанией в Техасе. По данным издания, проводящие вакцинацию сотрудники были недостаточно квалифицированы. Вакцина хранилась при неправильной температуре, побочные эффекты отслеживали медленно, а некоторые данные были сфальсифицированы.

О нарушениях изданию рассказала бывший региональный директор Ventavia Брук Джексон, участвовавшая в исследованиях. Она предоставила внутренние документы, фотографии, аудиозаписи и электронные письма. Джексон была уволена из Ventavia после того, как написала жалобу в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Напомним, применение вакцины Pfizer — BioNTech для детей 5–11 лет одобрили Федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний США.

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Комментарии (2)

Hans-Christian
Ур-р-ра 🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩!!!
Да здравствует наш отечественный скрепоносный Спутник V, где все исследования прозрачны и подтверждены под роспись лично тов. Гинзбургом 🥱🥱🥱! Враг не пройдёт, т. к. будет введён в смятение маркерами и эффективностью, стремящейся к 100% 😃!!!
O-o!
Учитесь у России: всё честно и прозрачно - и выборы, и испытания, и гос. закупки. И журналисты все со свободным выражением "своего" мнения.
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