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Маленьким детям в США будут давать по трети «взрослой» дозы вакцины Pfizer

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Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США одобрили применение вакцины от коронавируса американской Pfizer и германской BioNTech для детей 5–11 лет. Об этом 3 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на портал Axios.

По данным портала, члены специальной комиссии ЦКПЗ проголосовали единогласно. Дети будут получать две дозы препарата с интервалом в три недели, в каждой — примерно треть от «взрослой» дозы. Выпустить вакцину в продажу хотят 5 ноября.

Использование вакцины от компаний Pfizer и BioNTech для детей 5–11 лет до этого уже одобрило Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США.

США занимает первое место в мире по заболевшим COVID-19 и по смертям. По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране зафиксировано более 45,9 миллиона случаев заражения, скончались от коронавируса 745,8 тысячи человек.

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Комментарии (6)

266316663
Раз так решили ученые и власти, значит это правильно. В США реально берегут своих детей. Там огромное количество гос программ в поддержку детей, особые стандарты воспитания личности и охраны детей. Взять хотя бы ПДД касающиеся школьного автобуса. Или например их дети в общественных местах не залипают постоянно как наши в гаджетах. В приличном обществе, детей там отучили от газировки и сникерс. Я очень сомневаюсь, что власти сша будут уничтожать своих детей вакцинами для обогащения. Вот в этот бред может поверить только конченный шизофреник и 🐏! У компании Pfizer есть цель заработать, но они и без вакцин это делали и сделают опять. У власти США есть деньги и ещё есть легальная возможность их печатать при чем столько сколько им нужно. Зато им понятно, что дети тяжело болеют от дельты и даже умирают, распространяют вирус и вот это как раз в их планы не входит. Уже ясно, что вакцина снижает риск заболеваемости, практически полностью защищает от смерти. Хватит тупить всем остальным
266178744
Ничего не мешает родителям этих детей вместе с детьми переехать к нам, в Россию. У нас детей будут прививать только с разрешения родителей, а без разрешения, ну никак не раньше осени 2022 года, когда можно будет уже всех, кто не привьется уколоть без их согласия. Пусть американцы хоть полгодика как люди тут поживут, а потом в Гондурас, там нет прививок в достаточном объеме.
Dazdraperma
Американская FDA, эксперты которой одобрили вакцинацию Pfizer-ом детей, представила в качестве обоснование своих действий некую модель.
Согласно ей, вакцинация 1 миллиона детей в возрасте от 5 до 11 лет предотвратит 241 госпитализацию и одну смерть. Одну.
У этого же 1 миллиона детей может быть от 13 до 162 случаев миокардита, связанного с вакциной.
Ожидается - уверяют эксперты FDA - что большинство из них полностью выздоровеет. Ожидается. Но не гарантируется. И не всем. Хотя, что такое миокрадит, какова при нем смертность и другие последствия, желающие могут изучить самостоятельно.
А глаза тех экспертов, похоже, переливаются зеленью. За такое открытие ящика Пандоры должно быть занесено по полной программе. Ведь от одобрения для экстренного применения до введения вакцины в полноценный оборот в Штатах, как показала практика, проходит максимум полгода.
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