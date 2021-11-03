Маленьким детям в США будут давать по трети «взрослой» дозы вакцины Pfizer

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США одобрили применение вакцины от коронавируса американской Pfizer и германской BioNTech для детей 5–11 лет. Об этом 3 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на портал Axios.



По данным портала, члены специальной комиссии ЦКПЗ проголосовали единогласно. Дети будут получать две дозы препарата с интервалом в три недели, в каждой — примерно треть от «взрослой» дозы. Выпустить вакцину в продажу хотят 5 ноября.



Использование вакцины от компаний Pfizer и BioNTech для детей 5–11 лет до этого уже одобрило Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США.

