Нотам у памятника Цою придали смысл. Теперь это партитура «Группы крови»

Памятник Виктору Цою, который расположен в сквере на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого, теперь окружен партитурой песни «Группа крови». Об этом рассказали 1 ноября в группе Фонда «Памяти Виктора Цоя».



На постаменте памятнике изначально были написаны слова знаменитой песни: «Есть чем платить, но я не хочу победы любой ценой». Раньше ограда у площадки с памятником была украшена нотами, которые были расположены в случайном порядке и не составляли никакой мелодии. Предприниматель и меценат, член правления Фонда Юрий Жорно (на его средства открыто несколько городских памятников, например, памятник Ахматовой на набережной Робеспьера, он же спонсировал установку памятника Цою) дал собственные деньги, чтобы это исправить. Теперь памятник рок-звезде окружает ограда с партитурой знаменитой песни группы «Кино».