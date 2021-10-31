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«Отец» тирамису умер в Италии

Ресторатор Адо Кампеоль, которого итальянские СМИ называют «отцом» тирамису, скончался в Тревизо.

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Как сообщил 31 октября в Facebook губернатор региона Венето Лука Дзайя, ресторатору было 93 года.

«В его доме, благодаря интуиции и фантазии жены, родился один из самых известных сладких успехов в мире, как тирамису, сертифицированный Итальянской академией», — написал губернатор.

Кампеоль был владельцем ресторана Le Beccherie в Тревизо на севере Италии, где знаменитый десерт был изобретен его женой и шеф-поваром. Блюдо с пропитанным кофе печеньем и маскарпоне было добавлено в их меню в 1972 году, но семья так и не запатентовала его.

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