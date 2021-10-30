Музей Бродского показал новый вход и пространство, где выставят коллекцию Барышникова

С конца декабря в Музей Иосифа Бродского можно будет пройти через отдельный вход. Он будет не через жилую парадную, как сейчас, а через книжный магазин, который откроют в помещении бывшей кальянной по адресу Короленко, 14. Новый путь к «Полутора комнатам», о котором с лета говорят в музее, показал 29 октября директор музея Максим Левченко. Дверь в прекрасное будущее находится прямо по соседству с той, что ведет на лестницу, по которой уже почти год ходят экскурсанты, раздражая жильцов дома.

Пока что в помещении будущего книжного пусто, на посетителей смотрят только голые стены из красного кирпича. Но директор музея говорит, что работы почти закончены, и, «если рабочие не подведут», магазин откроется «к католическому рождеству», то есть 24 декабря. Организаторы показывают визуализацию будущего пространства, смоделированную на копмьютере: помещение двух залов бывшей кальянной заполнят стеллажи с книгами. Среди них будут как новые, так и приобретенные у букинистов библиографические редкости. У окна, выходящего на Преображенскую площадь, разместят маленький бар.



Вывески музея над входом не будет, только название книжного — «Конец прекрасной эпохи». Решение хозяева музея объясняют желанием сохранить камерность и закрытость мемориального пространства.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Пройдя через два зала книжного магазина, посетитель попадет в третий — это уже будет пространство музея, там установят лестницу на второй этаж, прямо в работающий сейчас музейный холл.

В декабре посетителей, прошедших через новый вход, встретят и другие обновления музейного пространства. Так, несколько дней назад в музей прибыла переданная ему в дар коллекция Михаила Барышникова — 15 книг с автографами Бродского. Часто на форзацах книг Барышникова поэт оставлял стихотворения, адресованные его близкому другу и соотечественнику, знаменитому артисту балета.

«Чаще всего это стихи по случаю, на день рождения, например. Бродский писал их с юморком, с матерком», — рассказывает Максим Левченко. Сейчас в комнате с эркерами — там раньше жили соседи Бродских — экспонируется одна такая книга с не совсем приличным поздравительным стихотворением, начертанным на свободном пространстве книжных листов рукой Бродского.

