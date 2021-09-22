К Музею Бродского «Полторы комнаты» присоединяется каретник

Исторически это было помещение каретника, в советское время там располагались мастерские ЖЭКа. Площадь нового пространства — 43 квадратных метра. Помещение находится прямо под Музеем Бродского. Там разместится архив и, возможно, именно оттуда сделают отдельный вход в «Полторы комнаты». Другой вариант обособленного входа, о котором рассказывала ранее «Фонтанка» — через бывшую кальянную.

Музею Иосифа Бродского «Полторы комнаты» отдали в аренду на 9 лет помещение на первом этаже дома, где жил поэт. Об этом 22 сентября в своем телеграм-канале сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

«Отдельный вход расширил бы возможности музея, потому что сейчас вход через жилую парадную, и соседи протестуют, — рассказал «Фонтанке» Антон Алексеевский, директор НКО «Фонд создания Музея Бродского». — Это сильно осложнило нашу деятельность, запись все время была только по Интернету. Сейчас вход должен быть более свободным. Хотя, скорее всего, даже с отдельным входом мы сохраним запись по Интернету, потому что мемориальное помещение небольшое, и оно не позволяет свободное курсирование экскурсантов просто в силу ограниченной площади».



Алексеевский заметил, что сейчас билеты на посещение мемориальной квартиры раскупаются на месяц вперед.



«Огромный ажиотаж, москвичи к нам специально приезжают, и петербуржцы, конечно, ходят», — подытожил он.



Ранее «Фонтанка» рассказывала, что на первом этаже музей откроет книжный магазин и кофейню — в помещении бывшей кальянной, которое город отдал в аренду ранее.

