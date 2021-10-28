«Муз-ТВ» привлекут к ответу за гей-пропаганду среди подростков. Протокол уже в суде

не надо путать **доров и геев - это 2 очень большие разницы.... так вот те, кто на этом тв был, это первая категория, т.к. они себя в обществе позиционируют как истинные натуралы, у Киркорова даже дети есть - и если собираетесь орать своими скрепами, то по закону скреп у Киркорова детей придётся изъять... а так, если по существу, у нас на сценах разных шоу полно переодетых во что и кого угодно... и штрафовать людей за одежду - это маразм. А если завтра перседент выйдет на улицы, как Пётр I, инкогнито по стране поездить в костюме помоечного бомжа - его тоже оштрафуют за одежду? вот если бы те, кто на тв, к чему-либо призывали.... а так - жалкое подобие Великого, но Закрытого в России MTV. Убогие копирайтеры...