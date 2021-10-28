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«Муз-ТВ» привлекут к ответу за гей-пропаганду среди подростков. Протокол уже в суде

На «Муз-ТВ» составили протокол о гей-пропаганде

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В отношении телеканала «Муз-ТВ» составлен административный протокол о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». На карточку дела на сайте Басманного суда Москвы 28 октября обратил внимание Telegram-канал «Можем объяснить».

Дело зарегистрировали больше месяца назад, заседание назначено на 17 ноября. В чем именно усмотрели гей-пропаганду, пока неизвестно. По части 2 статьи 6.21 КоАП РФ телеканалу может грозить штраф до миллиона рублей или приостановление деятельности до 90 суток.

Проверить эфир премии «Муз-ТВ» на гей-пропаганду Роскомнадзор обещал еще 8 июня, писали СМИ. Блогер Игорь Синяк показался на мероприятии в платье, костюм его коллеги по цеху Дани Милохина состоял из платья наполовину, а певец Филипп Киркоров приехал на украшенном цветами белом лимузине вместе с блогером Давидом Манукяном.

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Комментарии (23)

somn
Прямо какая-то охота на ведьм открылась. Почему меня ничего не шокирует?
angel of death
не надо путать **доров и геев - это 2 очень большие разницы.... так вот те, кто на этом тв был, это первая категория, т.к. они себя в обществе позиционируют как истинные натуралы, у Киркорова даже дети есть - и если собираетесь орать своими скрепами, то по закону скреп у Киркорова детей придётся изъять... а так, если по существу, у нас на сценах разных шоу полно переодетых во что и кого угодно... и штрафовать людей за одежду - это маразм. А если завтра перседент выйдет на улицы, как Пётр I, инкогнито по стране поездить в костюме помоечного бомжа - его тоже оштрафуют за одежду? вот если бы те, кто на тв, к чему-либо призывали.... а так - жалкое подобие Великого, но Закрытого в России MTV. Убогие копирайтеры...
ShkVAl
Ну вот… новость никчемная, а борцов за права 3,14 Do 1 ов набежало….
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