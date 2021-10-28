«Муз-ТВ» привлекут к ответу за гей-пропаганду среди подростков. Протокол уже в суде

В отношении телеканала «Муз-ТВ» составлен административный протокол о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». На карточку дела на сайте Басманного суда Москвы 28 октября обратил внимание Telegram-канал «Можем объяснить».
Дело зарегистрировали больше месяца назад, заседание назначено на 17 ноября. В чем именно усмотрели гей-пропаганду, пока неизвестно. По части 2 статьи 6.21 КоАП РФ телеканалу может грозить штраф до миллиона рублей или приостановление деятельности до 90 суток.
Проверить эфир премии «Муз-ТВ» на гей-пропаганду Роскомнадзор обещал еще 8 июня, писали СМИ. Блогер Игорь Синяк показался на мероприятии в платье, костюм его коллеги по цеху Дани Милохина состоял из платья наполовину, а певец Филипп Киркоров приехал на украшенном цветами белом лимузине вместе с блогером Давидом Манукяном.