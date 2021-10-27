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Представитель Центра им. Гамалеи в прямом эфире общества «Знание»: «Спутник V» получит регистрацию ВОЗ в ближайшее время

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России удалось построить диалог со Всемирной организацией здравоохранения о признании вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом 27 октября в прямом эфире в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», организованной обществом «Знание», заявил глава лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин.

«Вопрос ВОЗ — это фактически вопрос подачи документов и принятия той процедуры, которая у нас налажена в РФ, признания ее ВОЗ. Сейчас мы уже фактически находимся на финишной прямой, диалог построен — понятно, что нужно подготовить для того, чтобы в ближайшее время ВОЗ зарегистрировала вакцину. Я думаю, в ближайшее время мы получим регистрацию ВОЗ», — подчеркнул Гущин (цитата по ТАСС).

Напомним, 20 октября в официальном англоязычном Twitter вакцины сообщили, что проверка «Спутника» перешла в финальную стадию — инспекторы ВОЗ должны вскоре посетить Россию, «чтобы завершить все необходимые проверки и оформить документы».

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Комментарии (11)

264940801
Ах только получат? А всех полгода козлят?
266391078
Именно этот господин 30 июня в видеоинтервью на ютубе что то на 5-6-й минуте сказал, что вопрос регистрации нашей вакцины (отличной вакцины на самом деле) это вопрос ближайших дней, в крайнем случае начала осени.
А13579
Вакцинный бизнес и делёжка рынка. Ничего более.
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