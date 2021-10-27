Представитель Центра им. Гамалеи в прямом эфире общества «Знание»: «Спутник V» получит регистрацию ВОЗ в ближайшее время

России удалось построить диалог со Всемирной организацией здравоохранения о признании вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом 27 октября в прямом эфире в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», организованной обществом «Знание», заявил глава лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин.



«Вопрос ВОЗ — это фактически вопрос подачи документов и принятия той процедуры, которая у нас налажена в РФ, признания ее ВОЗ. Сейчас мы уже фактически находимся на финишной прямой, диалог построен — понятно, что нужно подготовить для того, чтобы в ближайшее время ВОЗ зарегистрировала вакцину. Я думаю, в ближайшее время мы получим регистрацию ВОЗ», — подчеркнул Гущин (цитата по ТАСС).

