«Спутник» в назальной форме отправляется на клинические исследования

Фармкомпания «Генериум» подала заявку на проведение клинических исследований назальной формы вакцины «Спутник V». Об этом 26 октября пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Даниила Талянского.



«На основании разработки института им. Н. Ф. Гамалеи мы сделали интраназальную форму вакцины, которая просто впрыскивается в нос. Она переносится гораздо мягче, чем обычная вакцина, а по эффективности она ничуть не уступает, по тем данным, которыми мы располагаем сегодня, традиционной форме вакцины. И мы подали документы в Минздрав РФ на получение разрешения на проведение клинических исследований. Рассчитываем, что через 6–8 месяцев мы сможем зарегистрировать этот продукт и уже сделать ее доступной для здравоохранения страны», — заявил он.

