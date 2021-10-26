Приложите «Подорожник». В метро Петербурга турникеты не открылись перед пассажирами с банковскими картами

О сбое в работе метро «Фонтанке» 26 октября сообщили читатели. Так, задержаться на входе пришлось на станции «Обводный канал». К кассам и автоматам по продаже жетонов разворачивали тех, кто пытался оплатить поездку банковской картой и «Единой картой петербуржца».
Перед турникетами также застряли на станциях «Площадь Мужества» и «Девяткино». «В метро на станции «Девяткино» не принимают к оплате банковские карты, огромные очереди недовольных людей», — пишет Игорь.
Спешно обзаводиться жетонами пришлось на всех станциях подземки. В пресс-службе метрополитена «Фонтанке» сообщили, что произошёл сбой в работе платёжных систем, предположительно, со стороны банков-эквайеров. Причины выясняют, работу восстанавливают. Обычно, как уточнили в пресс-службе, это не занимает много времени. Пассажиров с «Подорожниками» проблемы не коснулись.