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Приложите «Подорожник». В метро Петербурга турникеты не открылись перед пассажирами с банковскими картами

В метро Петербурга при входе не принимают банковские карты и ЕКП

Утро вторника для пассажиров петербургского метрополитена, предпочитающих оплату картами, началось с очередей. Одним касанием открыть турникеты удалось только владельцам «Подорожника».

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О сбое в работе метро «Фонтанке» 26 октября сообщили читатели. Так, задержаться на входе пришлось на станции «Обводный канал». К кассам и автоматам по продаже жетонов разворачивали тех, кто пытался оплатить поездку банковской картой и «Единой картой петербуржца».

Перед турникетами также застряли на станциях «Площадь Мужества» и «Девяткино». «В метро на станции «Девяткино» не принимают к оплате банковские карты, огромные очереди недовольных людей», — пишет Игорь.

станция «Обводный канал»
станция «Обводный канал»Фото: читатель «Фонтанки» Наталья
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Спешно обзаводиться жетонами пришлось на всех станциях подземки. В пресс-службе метрополитена «Фонтанке» сообщили, что произошёл сбой в работе платёжных систем, предположительно, со стороны банков-эквайеров. Причины выясняют, работу восстанавливают. Обычно, как уточнили в пресс-службе, это не занимает много времени. Пассажиров с «Подорожниками» проблемы не коснулись.

«Комендантский проспект»
«Комендантский проспект»Фото: «Фонтанка.ру»
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станция «Обводный канал»
станция «Обводный канал»Фото: читатель «Фонтанки» Наталья
«Комендантский проспект»
«Комендантский проспект»Фото: «Фонтанка.ру»

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Комментарии (33)

266421966
Девяткино...толпы народа, работала одна касса, на пополнение подорожника и покупку жетона огромные очереди , как в мавзолей в советское время....многие прыгали через турникеты, на просьбы открыть проход говорили "обращайтесь к начальнику" ... Боремся с вирусом ...как всегда всë через одно место.... Огромное спасибо, человеку , который оплатил мне проезд своей картой подорожник , мир не без добрых людей
angel of death
и как обычно - часть без масок, само собой без соблюдения социальной дистанции... =)))) в Евроньюс рассказывают про то, что граждане уходят на самоизоляцию - ага, 10 раз, в метро все ушли =))))
Annonym
Опять Роскомнадзор , Центробанк , и прочие участвующие Гос органы Qiwi Bank пытаються запретить походу ...
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