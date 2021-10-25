В ночной аварии на КАД погиб вышедший на дорогу мужчина

Как стало известно «Фонтанке» 25 октября, в ночь на минувшее воскресенье в 1:25 на 17-м километре внутреннего кольца КАД 30-летний петербуржец, двигаясь на личном Volkswagen Polo от Парашютной улицы в сторону Выборгского шоссе, сбил находившегося на проезжей части молодого человека 26 лет. От полученных травм тот скончался на месте. По факту ДТП ведется проверка.
Ранее сообщалось, что на 17-м километре внутреннего кольца КАД в ночь на воскресенье столкнулись два грузовика и четыре легковых автомобиля. В результате один человек погиб и тое пострадали. С половины пятого утра движение на участке несколько часов было перекрыто для следственных действий и ликвидации последствий ДТП.
Еще одна смертельная авария случилась утром 24 октября в Курортном районе Петербурга. Около 8:10 на 12-м километре Зеленогорского шоссе 64-летний петербуржец, двигаясь на личном Toyota Hilux от Репино в сторону Зеленогорска, не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в дерево и металлическое сетчатое ограждение. В результате мужчина от полученных травм скончался на месте. В 2021 году он 12 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости по ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ.