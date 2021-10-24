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«Как всегда, никто не ожидал». Десятки автомобилей не пережили ночь жестянщика в Петербурге

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Автовладельцы, понадеявшиеся на русский «авось» и не сменившие резину, подсчитывают стоимость ремонта после ночи жестянщика в Петербурге. Ночные заморозки 24 октября превратили дороги в каток, особенно опасными стали мосты. Последствия публикуют в паблике «ДТП и ЧП».

Так, на Кантемировском мосту уценку прошли несколько автомобилей. Один из комментаторов с иронией отметил: «Как всегда, никто не ожидал».

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

На мосту Бетанкура этой ночью побились как минимум 10 машин. По крайней мере, такую цифру называет очевидец. Возможно, что-то не попало в его поле зрения. К слову, переправу пришлось перекрыть из-за вальса автомобилей.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Дворцовый и Ушаковский мосты также стали ловушкой для транспортных средств на летней резине. Замечены были битые машины и на КАД. Там в аварии участвовали ещё и грузовики, один из них вез газ.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Под утро в Комарово сошел с трассы пикап. Автомобиль после встречи с деревом смялся, как банка из-под колы, очевидец сообщил, что водитель погиб на месте.

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Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Комментарии (12)

Mickye
Обозвать всех дятлами очень просто, но понимания это не добавит. Машин стало раз в 20 больше и сплошной поток - это правило, а не редкость, как во времена москвичей и жигулей. Скорости тоже выросли. Хорошо помню ощущения от 100 км/ч на 412-м. Для москвича это был почти подвиг, а для пассажира страшновато. Сейчас сотка - норм ... Физика скольжения не изменилась за эти годы. Вы правы в том, что проблемы в головах водителей, которые едут как обычно, то есть быстро и плотно, не учитывая наледь, и не переобувшись. Но именно изменившие реалии движения собирают "паровозики", а процент дятлов мог даже уменьшится за счёт естественной убыли.
vic_5e4cd1938d1a8
А в первую очередь не ожидали дорожные службы ...
На Кантемировском мосту из-за гололёда машины бьются регулярно. Дорожникам там надо с осени до лета круглосуточный пост держать.
TresAmigos
Солевых то нет ещё на дорогах что ли? Тех из-за которых авто превращается в ржавое г-но?
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