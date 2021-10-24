«Как всегда, никто не ожидал». Десятки автомобилей не пережили ночь жестянщика в Петербурге

Автовладельцы, понадеявшиеся на русский «авось» и не сменившие резину, подсчитывают стоимость ремонта после ночи жестянщика в Петербурге. Ночные заморозки 24 октября превратили дороги в каток, особенно опасными стали мосты. Последствия публикуют в паблике «ДТП и ЧП».
Так, на Кантемировском мосту уценку прошли несколько автомобилей. Один из комментаторов с иронией отметил: «Как всегда, никто не ожидал».
На мосту Бетанкура этой ночью побились как минимум 10 машин. По крайней мере, такую цифру называет очевидец. Возможно, что-то не попало в его поле зрения. К слову, переправу пришлось перекрыть из-за вальса автомобилей.
ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Дворцовый и Ушаковский мосты также стали ловушкой для транспортных средств на летней резине. Замечены были битые машины и на КАД. Там в аварии участвовали ещё и грузовики, один из них вез газ.
ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Под утро в Комарово сошел с трассы пикап. Автомобиль после встречи с деревом смялся, как банка из-под колы, очевидец сообщил, что водитель погиб на месте.