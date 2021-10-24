«Как всегда, никто не ожидал». Десятки автомобилей не пережили ночь жестянщика в Петербурге

Автовладельцы, понадеявшиеся на русский «авось» и не сменившие резину, подсчитывают стоимость ремонта после ночи жестянщика в Петербурге. Ночные заморозки 24 октября превратили дороги в каток, особенно опасными стали мосты. Последствия публикуют в паблике «ДТП и ЧП».



Так, на Кантемировском мосту уценку прошли несколько автомобилей. Один из комментаторов с иронией отметил: «Как всегда, никто не ожидал».