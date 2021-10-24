Следственные действия вынудили перекрыть кусок КАДа на севере Петербурга, они длятся уже пять часов

Об этом 24 октября сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В учреждении уведомляют, что объезд организован через Парашютную улицу.
«Около 2:20 на 17-м км внутреннего кольца КАД произошло столкновение двух грузовых и четырех легковых автомобилей. В результате ДТП один человек погиб, трое получили травмы. Движение на внутреннем кольце КАД в районе места ДТП полностью перекрыто с 4:30. В настоящее время сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации ведут расчистку проезжей части, выполняется подъём опрокинувшихся грузовых транспортных средств, продолжаются следственные мероприятия. Причины и обстоятельства ДТП установят правоохранительные органы», — рассказали в предприятии.