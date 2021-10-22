«У меня самой машина, скорее, летняя». Петербургские депутаты не хотят расставаться со служебными авто

Фото: Кристина Кормилицына/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







«Фонтанке» удалось найти пятерых депутатов, открыто заявляющих, что отказались от автомобилей автотранспортного предприятия «Смольнинское». Даже ранее называвшие излишеством эту привилегию депутаты партии «Яблоко» решили сохранить себе личного водителя и Toyota Camry. Наиболее сознательными оказались коммунисты.

Спор о том, должен ли быть у депутата служебный автомобиль или нет, идёт не один год. Ещё в 2005 году единоросс Сергей Никешин призывал всех парламентариев начать монетизацию льгот с себя и отказаться от авто, сэкономив, по его подсчетам, более миллиарда рублей. Чиновники отрицательно реагировали на такую инициативу, заявляя, что не считают служебный автотранспорт «привилегией», а подобная монетизация приведет к понижению уровня исполнения служебных обязанностей.



Затем знамя Никешина перехватили яблочники и даже написали соответствующий законопроект, но он так и не дошел до стадии рассмотрения, получив отрицательное заключение юруправления. Специалисты по юриспруденции городского парламента сочли, что все депутаты по закону равны, и если служебный автомобиль будет только у спикера и его замов, то это дискриминирует остальных.

В прошлом созыве от автомобилей отказались одиннадцать депутатов — коммунист, два яблочника, три эсера, два единоросса, два члена фракции Партии Роста и даже самый молодой депутат-футболист, избравшийся от ЛДПР, Виктор Сысоев. За отказ от машины депутату выдают денежную компенсацию, которую можно потратить на трудоустройство дополнительного помощника — именно этим спортсмен и объяснил тогда «Фонтанке» свой поступок.

В этот раз желающих ездить на общественном транспорте, личном авто или такси оказалось гораздо меньше. «Выгода не такая уж и большая. Сумма выделяется на зарплату помощникам, но за эти деньги нельзя добиться чего-то прорывного», — объяснил «Фонтанке» глава фракции КПРФ Роман Кононенко.



«Я не отказываюсь. Мне кажется, это странная позиция насчёт экономии средств, ведь всё равно депутат получает компенсацию. Машина для меня рабочий инструмент, я много езжу по городу. Так что, думаю, это немного лукаво [настаивать на том, что служебный транспорт депутатам не нужен]», — заявила «Фонтанке» глава фракции «Справедливой России», вице-спикер Марина Шишкина.

Глава фракции «Единой России» Павел Крупник сообщил, что раздумывает над тем, чтобы отказаться от служебного автомобиля, но лишь потому, что качество его оставляет желать лучшего. «Мне достался автомобиль, которому 11 лет, на нём пробег 400 тысяч, а запах в нём… он меня раздражает. Надо менять автомобили, которые выдают депутатскому корпусу. Может быть, через года два-три это произойдёт», — сказал он. Крупник добавил, что ожидает от банка одобрения лизинга на семейный микроавтобус, и тогда уже будет решать, что делать со служебным авто, пришедшимся ему не по вкусу.

О желающих отказаться от авто во фракции «Единой России» он не слышал. Не стала отрекаться от машины и примкнувшая к ним самовыдвиженка Марина Макарова (Лыбанева): «Пока не готова отказаться. Меня вполне устраивает Toyota, прекрасная машина — в ней комфортно и безопасно».



Вовсе не комфорт пленил яблочника Бориса Вишневского, на протяжении двух созывов призывавшего депутатов отказаться от автомобиля: «Опыт двух созывов показал, что реально бюджетные деньги этим не экономятся (они просто тратятся Законодательным собранием на иные цели), но сокращаются по сравнению с другими депутатами мои возможности помогать гражданам, потому что каждый день надо быть сразу в нескольких местах. Как и сегодня: сначала в Законодательное собрание, где надо поработать с обращениями граждан, потом в жилищный комитет на совещание по капремонту, затем в комитет по транспорту разбираться с бюджетом, после всего этого меня просили встретиться преподаватели ЛЭТИ», — сообщил он. Его коллега по фракции Александр Шишлов тоже не стал отказываться от автомобиля. А вот бывший яблочник Михаил Амосов пошел другим путем. «Михаил Иванович и в прошлом созыве, и в этом ездит исключительно на личном автомобиле. Он сам неплохой водитель», — отметили его помощники.

Коммунист Александр Рассудов так же, как и Амосов, рулит сам уже второй созыв подряд. «Я отказался от автомобиля ещё в прошлом созыве и в этом подтвердил своё намерение. Не хочу использовать эти машины и этих водителей — у меня есть собственный автомобиль, я на нём езжу. Деньги, которые выделили для компенсации, я использовал, чтобы платить зарплату помощнику, который работает с документами», — пояснил он.



Ещё один избранник от КПРФ, Алексей Зинчук, в разговоре с «Фонтанкой» объяснил, что отказывается от служебного автомобиля, так как считает его излишеством. «И я, и моя коллега из «Справедливой России» Любовь Менделеева, которая также избралась от Калининского района, от авто отказались. Зачем автомобиль, если я на метро с Гражданки быстрее доеду, объехав все пробки. Буду ездить на общественном транспорте и бороться за его развитие. Мы сейчас будем поднимать инициативу строительства ещё одной ветки метро на север — утром на красной ветке толпы народа, люди едут из Девяткино, где постоянно строится новое дешевое жильё».

Наконец, отказался от служебного авто и представитель партии «Новые люди» Дмитрий Павлов: «У меня есть свой автомобиль: зачем использовать ресурсы государства?» Впрочем, эта логика оказалась чужда его коллегам по фракции Дмитрию Панову и Ольге Герасиной. По словам Панова, он бы не хотел привлекать лишнее внимание к своему авто (в предвыборной декларации оно отсутствует), а кроме того, по работе он каждые 5 минут получает звонки и удобней в таких ситуациях всё-таки ездить с водителем. Герасина же сообщила, что пока только начала разбираться с положением о помощниках и с авто пока не определилась, но всё же считает, что её собственный автомобиль (в декларации указан Porsche Carrera 2005 года) — больше летняя машина, поэтому, скорее всего, от служебной машины она отказываться не будет.



По словам депутатов, за отказ от служебного автомобиля им положена компенсация, которая составляет около 70 тысяч рублей, её можно потратить на зарплату ещё одному помощнику. Согласно данным на сайте предприятия «Смольнинское», день аренды Toyota Camry с водителем стоит 8,8 тысячи рублей (таким образом, за 20 рабочих дней из бюджета на одного депутата уходит 176 тысяч рублей).

Ксения Клочкова,

«Фонтанка.ру»

