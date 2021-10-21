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Новый путепровод во Всеволожске готовят к запуску. Транспорт до ноября отправили в объезд

Движение перекрыто у станции Мельничный Ручей

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Фото: Дорожный комитет Ленобласти
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Строящийся путепровод через железнодорожные пути во Всеволожском районе Ленобласти временно закрыли для транспорта. Перед полноценным запуском движения на нем заканчивают последние приготовления: монтируют свет, наносят разметку.

Как сообщили «Фонтанке» в дорожном комитете Ленобласти, с 21 октября до начала ноября движение транспорта с путепровода у станции Мельничный Ручей во Всеволожске временно переключили на объездную дорогу. Это нужно, чтобы завершить монтаж ограждений и наружного освещения и нанести разметку на второй половине моста перед полноценным открытием. До сегодняшнего дня там было запущено временное движение по двум полосам из четырех.

Новый четырехполосный путепровод протяженностью 79 метров заменит загруженный железнодорожный переезд на Колтушском шоссе между станциями Всеволожская и Мельничный Ручей. Строится он по заказу «Ленавтодора» в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Сметная стоимость проекта составила 1,7 миллиарда рублей. Знаковой особенностью путепровода стали тротуары из цветного литого асфальтобетона: красный с одной стороны и синий с другой. А балки пролетного строения монтировали при помощи редкого консольно-шлюзового крана.

Рабочее движение по путепроводу будет запущено в начале ноября — на год раньше контрактных сроков.

Фото: Дорожный комитет Ленобласти

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Комментарии (1)

karbofos
Мда...
Один переезд из десятков, которые нужны городу и области.

В Китае даже понять бы не смогли, в чем проблема - у них все выскоскорстные железные дороги над землей. А над обычными ж/д везде виадуки.

И даже в Финляндии вы не найдете автомобильного переезда через ж/д.

Это отражает состояние страны.
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