Новый путепровод во Всеволожске готовят к запуску. Транспорт до ноября отправили в объезд

Строящийся путепровод через железнодорожные пути во Всеволожском районе Ленобласти временно закрыли для транспорта. Перед полноценным запуском движения на нем заканчивают последние приготовления: монтируют свет, наносят разметку.

Как сообщили «Фонтанке» в дорожном комитете Ленобласти, с 21 октября до начала ноября движение транспорта с путепровода у станции Мельничный Ручей во Всеволожске временно переключили на объездную дорогу. Это нужно, чтобы завершить монтаж ограждений и наружного освещения и нанести разметку на второй половине моста перед полноценным открытием. До сегодняшнего дня там было запущено временное движение по двум полосам из четырех.