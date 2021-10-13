Напротив красного асфальта на путепроводе во Всеволожске уложили синий. Посмотрите на новый мост с высоты птичьего полета

О-ЧУ-МЕТЬ!!!

Асфальт синего цвета!!! Пацаны, да это же прорыв. Помню, сколько не то что лет, а десятилетий уже обещали, что вот-вот начётся проектирование всего этого дела. В частности, в бесплатной газете "Ветеранская прада".

Хорошо, что, наконец, дело близится к финалу. Плохо, что этот финал не состоялся лет так на 13-14 пораньше, когда очень оперативно расширили Дорогу жизни и сделали виадук над ж/д путями прямо около ж/д станции Ржевка.

Теперь бы Колтушское шоссе начать расширять, т. е. начать закладывать деньги в бюджет, о фактических работах понятно, что рано говорить. Ибо Всеволожский район - один из самых быстроразвивающихся в плане втыкания высоток на удобные (и неудобные) пустыри, а дороги и прочая инфраструктура по большому счёту остались на уровне 80-ых.

Например, очередь к психотерапевту в ЦРБ из 20 человек в коридоре, по 10-15 минут на человека это реальность. Пока деньги есть (непонятно, что там с рублём решит МВФ делать) надо вкладываться в развитие такого региона.