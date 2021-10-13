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Напротив красного асфальта на путепроводе во Всеволожске уложили синий. Посмотрите на новый мост с высоты птичьего полета

На новом путепроводе во Всеволожске появился синий тротуар

Новому путепроводу через железную дорогу во Всеволожском районе Ленобласти добавили цвета. Напротив красного тротуара на мосту появился синий.

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Фото: Дорожный комитет Ленобласти
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Как рассказали 13 октября в дорожном комитете Ленобласти, вторую пешеходную часть нового путепровода у станции Мельничный Ручей во Всеволожске «одели» в редкий синий литой асфальт. В сентябре на путепроводе сделали тротуар с другой стороны моста, уложив там такой же асфальт, но красного цвета. На фотографиях, сделанных с высоты, можно увидеть, как путепровод выглядит в почти достроенном виде. Сейчас там открыто движение по двум полосам из четырех.

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Технология укладки литого асфальтобетона не требует тяжелой техники — смесь набирает нужную прочность за счет собственных свойств. На объект материал доставляют специальной машиной, в которой обеспечивается непрерывное перемешивание и подогрев асфальта. По сути она представляет собой большой термоизолированный котел, где смесь хранится при строго заданной температуре.

«Основное применение литой асфальт находит именно на мостах и эстакадах, надежно защищая пролетные строения от влаги и коррозии», — отмечают в комитете.

Дорожный комитет Ленобласти

Рабочее движение по путепроводу во Всеволожске планируется запустить в начале ноября 2021 года. Строители опережают первоначальный график на год. Четырехполосный путепровод и развязка, которые строятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», заменят загруженный автомобильный переезд через железную дорогу у станции Мельничный Ручей. «Фонтанка» показывала, как летом на объекте при помощи редкого консольно-шлюзового крана смонтировали 36 балок пролетного строения.

Фото: Дорожный комитет Ленобласти

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Комментарии (11)

angel of death
флаг какого гос-ва там рисуют? =) а почему люди без СИЗ на лице? =)
Hans-Christian
О-ЧУ-МЕТЬ!!!
Асфальт синего цвета!!! Пацаны, да это же прорыв. Помню, сколько не то что лет, а десятилетий уже обещали, что вот-вот начётся проектирование всего этого дела. В частности, в бесплатной газете "Ветеранская прада".
Хорошо, что, наконец, дело близится к финалу. Плохо, что этот финал не состоялся лет так на 13-14 пораньше, когда очень оперативно расширили Дорогу жизни и сделали виадук над ж/д путями прямо около ж/д станции Ржевка.
Теперь бы Колтушское шоссе начать расширять, т. е. начать закладывать деньги в бюджет, о фактических работах понятно, что рано говорить. Ибо Всеволожский район - один из самых быстроразвивающихся в плане втыкания высоток на удобные (и неудобные) пустыри, а дороги и прочая инфраструктура по большому счёту остались на уровне 80-ых.
Например, очередь к психотерапевту в ЦРБ из 20 человек в коридоре, по 10-15 минут на человека это реальность. Пока деньги есть (непонятно, что там с рублём решит МВФ делать) надо вкладываться в развитие такого региона.
quqas
каким идиотом надо быть, чтобы раз за разом повторять бред что мост "у станции Мельничный Ручей" ?

до неё 3 года раком от этого моста. он почти строго посередине между Всеволожской и Мельничным Ручьём
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