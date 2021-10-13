Напротив красного асфальта на путепроводе во Всеволожске уложили синий. Посмотрите на новый мост с высоты птичьего полета

Как рассказали 13 октября в дорожном комитете Ленобласти, вторую пешеходную часть нового путепровода у станции Мельничный Ручей во Всеволожске «одели» в редкий синий литой асфальт. В сентябре на путепроводе сделали тротуар с другой стороны моста, уложив там такой же асфальт, но красного цвета. На фотографиях, сделанных с высоты, можно увидеть, как путепровод выглядит в почти достроенном виде. Сейчас там открыто движение по двум полосам из четырех.
Технология укладки литого асфальтобетона не требует тяжелой техники — смесь набирает нужную прочность за счет собственных свойств. На объект материал доставляют специальной машиной, в которой обеспечивается непрерывное перемешивание и подогрев асфальта. По сути она представляет собой большой термоизолированный котел, где смесь хранится при строго заданной температуре.
«Основное применение литой асфальт находит именно на мостах и эстакадах, надежно защищая пролетные строения от влаги и коррозии», — отмечают в комитете.
Дорожный комитет Ленобласти
Рабочее движение по путепроводу во Всеволожске планируется запустить в начале ноября 2021 года. Строители опережают первоначальный график на год. Четырехполосный путепровод и развязка, которые строятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», заменят загруженный автомобильный переезд через железную дорогу у станции Мельничный Ручей. «Фонтанка» показывала, как летом на объекте при помощи редкого консольно-шлюзового крана смонтировали 36 балок пролетного строения.