Дорожники Ленобласти в ускоренной съемке показали, как при помощи редкого крана возводят путепровод через железную дорогу во Всеволожске. В двухминутный таймлапс уместили полтора месяца круглосуточной работы.
Как рассказали в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти, проектная протяженность четырехполосного путепровода у станции Мельничный Ручей во Всеволожске составит 79 метров. Благодаря редкому консольно-шлюзовому крану удалось ускорить работу: он вел монтаж балок сверху без контакта с землей, что очень важно в стесненных условиях Колтушского шоссе. На видео хорошо видно, как кран цепляет многотонные конструкции и укладывает их на опоры. Всего за полтора месяца было смонтировано 36 балок.
Дорожный комитет Ленобласти
Строительство ведется по заказу «Ленавтодора» в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Сметная стоимость стройки составляет 1,7 миллиарда рублей. Рабочее движение по путепроводу рассчитывают открыть в конце 2021 года — на год раньше контрактных сроков.
Развязка и путепровод заменят загруженный автомобильный переезд через железнодорожные пути. Сейчас из-за постоянного движения поездов там регулярно собираются полуторачасовые заторы. По подсчетам дорожников, на сегодняшний день переезд бывает закрыт в общей сложности до пяти часов в сутки.