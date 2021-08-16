Дорожники Ленобласти в ускоренной съемке показали, как при помощи редкого крана возводят путепровод через железную дорогу во Всеволожске. В двухминутный таймлапс уместили полтора месяца круглосуточной работы.

Как рассказали в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти, проектная протяженность четырехполосного путепровода у станции Мельничный Ручей во Всеволожске составит 79 метров. Благодаря редкому консольно-шлюзовому крану удалось ускорить работу: он вел монтаж балок сверху без контакта с землей, что очень важно в стесненных условиях Колтушского шоссе. На видео хорошо видно, как кран цепляет многотонные конструкции и укладывает их на опоры. Всего за полтора месяца было смонтировано 36 балок.