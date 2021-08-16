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Путепровод за две минуты. Посмотрите, как возводят мост через пути во Всеволожске

Скриншот из видео
Скриншот из видеоФото: Дорожный комитет Ленобласти
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Дорожники Ленобласти в ускоренной съемке показали, как при помощи редкого крана возводят путепровод через железную дорогу во Всеволожске. В двухминутный таймлапс уместили полтора месяца круглосуточной работы.

Как рассказали в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти, проектная протяженность четырехполосного путепровода у станции Мельничный Ручей во Всеволожске составит 79 метров. Благодаря редкому консольно-шлюзовому крану удалось ускорить работу: он вел монтаж балок сверху без контакта с землей, что очень важно в стесненных условиях Колтушского шоссе. На видео хорошо видно, как кран цепляет многотонные конструкции и укладывает их на опоры. Всего за полтора месяца было смонтировано 36 балок.

Дорожный комитет Ленобласти

Строительство ведется по заказу «Ленавтодора» в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Сметная стоимость стройки составляет 1,7 миллиарда рублей. Рабочее движение по путепроводу рассчитывают открыть в конце 2021 года — на год раньше контрактных сроков.

Развязка и путепровод заменят загруженный автомобильный переезд через железнодорожные пути. Сейчас из-за постоянного движения поездов там регулярно собираются полуторачасовые заторы. По подсчетам дорожников, на сегодняшний день переезд бывает закрыт в общей сложности до пяти часов в сутки.

Скриншот из видео
Скриншот из видеоФото: Дорожный комитет Ленобласти

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Комментарии (4)

Kot Piter
Платным, надеюсь, сделают. =DDD
266203068
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Мне 55 лет. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. .2202 2003 7520 0340.
rpu01
Китайцы, сделают намного быстрее...
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