Как сообщили 22 сентября в дорожном комитете Ленобласти, красно-бордовым стал тротуар на путепроводе через железную дорогу во Всеволожске. Так его визуально отделили от проезжей части. Создать цветной асфальт сложнее, чем обычный, поскольку для него нужен прозрачный вяжущий компонент, в стандартной же асфальтобетонной смеси используется черный битум, отметили в ведомстве.

Во Всеволожском районе Ленобласти появился цветной путепровод. Впервые областные дорожники использовали красно-бордовый асфальт. Он дороже, зато ярче.

Автомобильный путепровод у станции Мельничный Ручей во Всеволожске строят по заказу «Ленавтодора» в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Летом на объекте смонтировали 36 балок пролетного строения. «Фонтанка» показывала, как при помощи редкого консольно-шлюзового крана это сделали без контакта с землей.

Рабочее движение по путепроводу обещают открыть досрочно уже к концу 2021 года. Развязка и автомобильный мост заменят загруженный переезд через железную дорогу, где из-за регулярного движения поездов постоянно собираются пробки. Сметная стоимость стройки составляет 1,7 миллиарда рублей.