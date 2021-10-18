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Участковый подстрелил девушку, спасая ее от собаки в Подмосковье

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Полиция Московской области проводит проверку по факту применения оружия участковым. Пытаясь спасти девушку от напавшей на нее собаки, он ранил саму пострадавшую.

Как сообщает 18 октября пресс-служба ГУ МВД Московской области, 17 октября в дежурную часть полиции Быково в Раменском районе Подмосковья поступила информация о нападении собаки на женщину в поселке Ильинский. На место незамедлительно прибыл участковый. Увидев, что алабай повалил девушку на землю, порвал ей одежду и вел себя агрессивно, полицейский решил применить табельное оружие и несколько раз выстрелил в сторону собаки.

Участковый ранил собаку, но вместе с ней и пострадавшую: одна из пуль попала ей в бедро. Девушку госпитализировали.

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Комментарии (13)

Иван 2пырьев
... порвал ей одежду, полицейский решил применить табельное оружие и несколько раз выстрелил в сторону собаки ... с криками "Я первый по праву первой брачной ночи!"
VKuser678560
ворошиловский стрелок-2
Henry_k
Участкового поощрить, алабая, если еще жив, ликвидировать. Хозяина собаки примерно наказать по всей строгости. Теперь про стрельбу. Я знал человека, которому ни одна собака не могла причинить вреда. Он говорил так: "я знаю, что она захочет сделать, когда она еще подумать об этом не успела". На тот момент он двадцать лет профессионально занимался дрессировкой собак. Но, поскольку таких людей среди участковых немного, надо стрелять.
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