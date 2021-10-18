Участковый подстрелил девушку, спасая ее от собаки в Подмосковье

Полиция Московской области проводит проверку по факту применения оружия участковым. Пытаясь спасти девушку от напавшей на нее собаки, он ранил саму пострадавшую.



Как сообщает 18 октября пресс-служба ГУ МВД Московской области, 17 октября в дежурную часть полиции Быково в Раменском районе Подмосковья поступила информация о нападении собаки на женщину в поселке Ильинский. На место незамедлительно прибыл участковый. Увидев, что алабай повалил девушку на землю, порвал ей одежду и вел себя агрессивно, полицейский решил применить табельное оружие и несколько раз выстрелил в сторону собаки.