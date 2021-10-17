«Был на эмоциях, вспылил перед спектаклем». Директор театра «Зазеркалье» прокомментировал задержание оперного певца

Оперный певец Виктор Коротич отпущен из отдела полиции. Артист сыграет главную роль в вечернем спектакле театра «Зазеркалье» «Гиперболоид инженера Гарина». Об этом «Фонтанке» сообщил директор театра Амир Мустакимов 17 октября.



По словам Мустакимова, Виктора Коротича задержали из-за того, что тот в эмоциональной форме отказался предъявлять документы. Полицейские были вынуждены силой «сопроводить» артиста в отделение.

«На мой взгляд, возникло недоразумение. Наш артист немного погорячился, — отметил Амир Мустакимов. — Поговорил с Виктором, он сказал, что был на эмоциях, вспылил перед спектаклем. Был не прав».