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«Был на эмоциях, вспылил перед спектаклем». Директор театра «Зазеркалье» прокомментировал задержание оперного певца

Солиста Мариинского театра отпустили из полиции без протокола

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Оперный певец Виктор Коротич отпущен из отдела полиции. Артист сыграет главную роль в вечернем спектакле театра «Зазеркалье» «Гиперболоид инженера Гарина». Об этом «Фонтанке» сообщил директор театра Амир Мустакимов 17 октября.

По словам Мустакимова, Виктора Коротича задержали из-за того, что тот в эмоциональной форме отказался предъявлять документы. Полицейские были вынуждены силой «сопроводить» артиста в отделение.

«На мой взгляд, возникло недоразумение. Наш артист немного погорячился, — отметил Амир Мустакимов. — Поговорил с Виктором, он сказал, что был на эмоциях, вспылил перед спектаклем. Был не прав».

Также Мустакимов уточнил, что в отношении артиста административный протокол не составляли, после подтверждения личности отпустили.

Солиста Мариинского театра Виктора Коротича повстречали полицейские на улице Союза Печатников. Артист отказался предъявлять документы, после чего его положили лицом на асфальт, руки сковали наручниками и увезли в отдел.

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Комментарии (17)

VKuser4069393
Урок вежливости. Дело не форме носа, дело в чванстве "артиста".
Seawolf
Забавно как холопы отстаивают право полицаев доставлять холопов в отделение для установления личности.)))
266134340
У артиста большой ближневосточный нос, у ментов наверное наводка проверять мигрантов-иностранцев, могли попросить документы и без предлога, по внешнему виду. Артист же привык чувствовать себя элитой, вёл себя как элитный - типа кто вы такие, да как вы смеете, да вы знаете кто я такой ? За что и получил царапины, при сопротивлении полиции в любой стране (и западной тоже) полицаи ткнут мордой в асфальт с большим удовольствием. Если бы не выпендривался и не сопротивлялся, то этой «новости» и не было бы. Разыграл блин дешёвую театральную сцену на улице, лучше бы спел какую нибудь арию при задержании !
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