«Был на эмоциях, вспылил перед спектаклем». Директор театра «Зазеркалье» прокомментировал задержание оперного певца

Оперный певец Виктор Коротич отпущен из отдела полиции. Артист сыграет главную роль в вечернем спектакле театра «Зазеркалье» «Гиперболоид инженера Гарина». Об этом «Фонтанке» сообщил директор театра Амир Мустакимов 17 октября.
По словам Мустакимова, Виктора Коротича задержали из-за того, что тот в эмоциональной форме отказался предъявлять документы. Полицейские были вынуждены силой «сопроводить» артиста в отделение.
«На мой взгляд, возникло недоразумение. Наш артист немного погорячился, — отметил Амир Мустакимов. — Поговорил с Виктором, он сказал, что был на эмоциях, вспылил перед спектаклем. Был не прав».
Также Мустакимов уточнил, что в отношении артиста административный протокол не составляли, после подтверждения личности отпустили.
Солиста Мариинского театра Виктора Коротича повстречали полицейские на улице Союза Печатников. Артист отказался предъявлять документы, после чего его положили лицом на асфальт, руки сковали наручниками и увезли в отдел.