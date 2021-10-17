«Сказали, что могу находиться в розыске». В Петербурге полицейские жёстко задержали солиста Мариинского театра Виктора Коротича

Как рассказал «Фонтанке» артист 17 октября, полицейские его настигли недалеко от дома, на улице Союза Печатников. Трое сотрудников попросили предъявить документы. «Сказали, что я могу находиться в розыске», — отметил Коротич. Паспорта с собой у оперного певца не оказалось, да и личность его можно легко подтвердить с помощью поиска фотографий в интернете.
предоставил Виктор Коротич
Полицейские стали настаивать на поездке в отдел, но артист отказался, вечером у него спектакль в театре «Зазеркалье». Тогда оперативники проявили силу. «Уложили лицом в асфальт, скрутили руки, надели наручники и пытались затолкать меня в автозак», — отметил Коротич.
Оперного певца доставили в 1-й отдел, где на него составили административный протокол о сопротивлении полиции.
предоставил Виктор Коротич
«Фонтанка» отправила запрос с просьбой прокомментировать ситуацию в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Виктор Коротич с 2015 года является солистом оперной труппы Мариинского театра. В её составе гастролировал по Великобритании, Италии, Испании, Германии, Швейцарии. Постоянный участник Московского Пасхального фестиваля и «Звезд белых ночей». Заслуженный артист Республики Северная Осетия — Алания (2010). Лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга в области культуры и искусства за 2020 год (за роль Яго в опере «Отелло» в театре «Зазеркалье»).