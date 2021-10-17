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«Сказали, что могу находиться в розыске». В Петербурге полицейские жёстко задержали солиста Мариинского театра Виктора Коротича

Оперного певца из Мариинского театра полицейские силой задерживали в Петербурге

Оперный певец Виктор Коротич вместо подготовки к вечернему спектаклю проводит время в отделе полиции. Поездке в автозаке предшествовало задержание с применением силы.

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Печать

Как рассказал «Фонтанке» артист 17 октября, полицейские его настигли недалеко от дома, на улице Союза Печатников. Трое сотрудников попросили предъявить документы. «Сказали, что я могу находиться в розыске», — отметил Коротич. Паспорта с собой у оперного певца не оказалось, да и личность его можно легко подтвердить с помощью поиска фотографий в интернете.

предоставил Виктор Коротич

Полицейские стали настаивать на поездке в отдел, но артист отказался, вечером у него спектакль в театре «Зазеркалье». Тогда оперативники проявили силу. «Уложили лицом в асфальт, скрутили руки, надели наручники и пытались затолкать меня в автозак», — отметил Коротич.

Оперного певца доставили в 1-й отдел, где на него составили административный протокол о сопротивлении полиции.

предоставил Виктор Коротич

«Фонтанка» отправила запрос с просьбой прокомментировать ситуацию в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Виктор Коротич с 2015 года является солистом оперной труппы Мариинского театра. В её составе гастролировал по Великобритании, Италии, Испании, Германии, Швейцарии. Постоянный участник Московского Пасхального фестиваля и «Звезд белых ночей». Заслуженный артист Республики Северная Осетия — Алания (2010). Лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга в области культуры и искусства за 2020 год (за роль Яго в опере «Отелло» в театре «Зазеркалье»).

Фото: предоставил Виктор Коротич
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Фото: предоставил Виктор Коротич

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Комментарии (43)

266121295
Вроде с конца 80х годов существует у ментов система: по ФИО, даты рождения, адреса прописки - по их Телефонному звонку с паролем, подтверждается данные гражданина или по звонку на место работы, театр.
LiChaBaTa
Паспорта при себе не было в 2021 - детский сад. Умные носят паспорт всегда.
Если уж полиция настаивает, то для всех лучше выполнить и проследовать.
Решил выступить перед не той аудиторией. У меня все.
260602101
Из цикла "на страже Родины!"
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