«Никто не умер пока». «Росбалту»* тоже выдали ярлык иноагента

Фото: скриншот / YouTube Поделиться Поделиться







Министерство юстиции России по традиции в пятницу вечером добавило в реестр иноагентов новые позиции. Статус присвоили одному из старейших информационных агентств «Росбалт». СМИ планирует оспорить статус, но пока даже не представляет, о каком финансировании из-за рубежа может идти речь.

«Никто не умер пока, — констатировала гендиректор АО «РС-Балт» Лариса Афонина на звонок редакции «Фонтанки».

«Конечно, планируем [оспаривать решение]. Но пока наш юрист написал запрос в Минюст, в связи с чем нам оказана такая честь», — добавила она, пояснив, что у информагентства нет предположений, что могло стать основанием для включения СМИ в реестр иноагентов.



«Среди нас нет людей, имеющих двойное гражданство, среди нас нет людей, которые получали бы что-нибудь из-за рубежа, а также нет, собственно, у нашего предприятия нет никаких счетов за рубежом, нет никаких грантов и прочего. И даже Нобелевку мы не получили. Муратов нас опередил», — пояснила она.

К слову, вместо зарубежных у редакции есть «родные», отечественные гранты от Смольного на общую сумму 3,3 млн рублей. Это проекты «Не бойся!», «О мусоре — начистоту!» и «Все включены», темы носят остросоциальный или общественный характер.

Еще в сложные коронавирусные времена СМИ получило небольшую помощь от государства: льготную аренду помещений, предоставление кредита под 7% и субсидию на 643 тысячи рублей.

Главный редактор «Росбалта», московский журналист Николай Ульянов рассказал «Фонтанке», что прямо сейчас работа редакции никак не меняется. «Мы еще не получили никаких формальных извещений о включении нас в список иноагентов, так что все еще надеемся, что это какая-то ошибка и все еще разрешится», — говорит он.



Сейчас агентство представляет собой, по сути, две редакции — в Москве и Петербурге, в них работают десятки журналистов, рассказывает Николай Ульянов. «Никаких политических проектов, кроме обычной редакционной работы, мы не ведем. Откуда могло прийти иностранное финансирование, я понятия не имею, ничего такого не было. Ну, допустим, мы работаем с «Яндексом», это, по формальному признаку, иностранная компания, но вряд ли это повод признавать нас иноагентом», — удивляется главный редактор «Росбалта».

В 2021 году «Росбалт» отпраздновал 20-летие с момента основания. Информагентство основала Наталья Черкесова, супруга бывшего соратника и заместителя Владимира Путина, генерала Виктора Черкесова (экс-замглавы директора ФСБ), позднее он занимал посты главы Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков и депутата Госдумы 2011–2016 годов. Постепенно СМИ из регионального переросло в федеральное, освещая московскую повестку. Сейчас у агентства редакции в двух самых крупных городах страны.



В октябре 2013 года приключилась громкая история, когда Роскомнадзор сначала одно за другим выдал СМИ предупреждения, а потом Мосгорсуд лишил «Росбалт» лицензии. Основанием стала публикация видеороликов, которые содержали нецензурную брань. Один из них — клип Pussy Riot, второй материал — про задержание в Краснодаре уроженца Северного Кавказа. Оба видео были заимствованы с видеохостинга YouTube. Лицензию у СМИ отозвали, несмотря на то, что после вынесения предупреждений редакция оперативно удаляла спорный контент.

На тот момент легче было перечислить, кто не вступился за информагентство. В поддержку выступила треть петербургского парламента, Союз журналистов России, президентский совет по правам человека, Общественная палата РФ. Вернуть лицензию «Росбалту» удалось только весной 2014 года после решения Верховного суда.

В 2018 году агентство снова отправилось в суд — по иску бывшего владельца столичного Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова о защите чести и достоинства из-за ряда публикаций о возможной причастности к серии убийств. Год тяжб — и некогда влиятельный бизнесмен проиграл.



Из последних громких судов: иск о клевете от Алишера Усманова к журналисту «Росбалта». В 2019 году прошел обыск у журналиста издания Александра Шварева, позднее его объявили в розыск по уголовному делу о вымогательстве, однако ему удалось уехать за границу и получить политическое убежище. Впрочем, как писал главред «Росбалта», издание отделалось легко: потерей нескольких компьютеров. Весной 2021 года знакомых Шварева снова начали приглашать на допросы.

«Я шокирован, мы собирались с коллегами собрать на следующей неделе секретариат и сделать заявление по внесенным в список иноагентов петербургским журналистам. Теперь, в связи с произошедшим с «Росбалтом», это заявление придется корректировать, — прокомментировал ситуацию глава Союза журналистов Петербурга и Ленобласти Андрей Радин. — От себя могу сказать, что это совершенно вопиющий факт, самая агрессивная реакция властей на информационную политику «Росбалта», на мой взгляд, это попытка ограничить свободу слова и даже ограничение конституционного права человека получать информацию. Я действительно в шоке, так нельзя».



Минюст внес 15 октября в список иноагентов также юрлицо издания Republic**, которое уже пометило все свои публикации, в том числе старые, плашкой про «иноагента».

* АО «РС-Балт» (учредитель издания «Росбалт») признано Минюстом РФ иноагентами 15 октября 2021 года. ** «Москоу Диджитал Медиа» (учредитель Republic) признано Минюстом РФ иноагентами 15 октября 2021 года. Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»

