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МКС потеряла ориентацию в пространстве при тестировании корабля «Союз», на котором вернется «киноэкипаж»

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Тестирование двигателей пилотируемого корабля «Союз МС-18» привело к тому, что Международная космическая станция (МКС) потеряла ориентацию в пространстве. Об этом 15 октября сообщил космонавт Антон Шкаплеров в ходе переговоров с Землей.

«Нам пришло аварийное сообщение от коллег (с американского сегмента станции. — Прим. ред.) — потеря ориентации», — сказал он специалисту (цитата по РИА Новости).

«Это мы тест СУД (система управления движением. — Прим. ред.) номер 2 (корабля «Союз МС-18». — Прим. ред.) проводили», — ответили космонавту.

Чтобы вернуть станцию в штатную ориентацию, были включены двигатели российского сегмента МКС.

На корабле «Союз МС-18» 17 октября должны вернуться на Землю космонавт Олег Новицкий, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд.

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Комментарии (12)

Kot Piter
Можно заодно фильм-катастрофу снять! =)
"Что бы два раза не вставать." (с)
Софокл Аристархович
Видимо только Пересильд способна "разрелить" ситуацию и получить почетную Звезду Героя России (+ квартирку в Доме-книжке). Она ведь уже справилась с "нештатной ситуацией" перед стыковкой... что, или кто(?), ей сейчас поможет. Брюса - т.с. нашего - Уиллиса рядом НЕТ!!!
Бред, но... show must go on!!!
SKPTM
ПЕРЕСИЛЬД - это станет таким новым словом-мемом.
Когда человека куда-нибудь пошлют без особого смысла, то будут говорить - "иди, ты пересильд".
Ну, вот, например коллегу послали в местную командировку срочно отвезти счёт-фактуру в Выборг. Он пересильд.
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