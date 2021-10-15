МКС потеряла ориентацию в пространстве при тестировании корабля «Союз», на котором вернется «киноэкипаж»

Тестирование двигателей пилотируемого корабля «Союз МС-18» привело к тому, что Международная космическая станция (МКС) потеряла ориентацию в пространстве. Об этом 15 октября сообщил космонавт Антон Шкаплеров в ходе переговоров с Землей.



«Нам пришло аварийное сообщение от коллег (с американского сегмента станции. — Прим. ред.) — потеря ориентации», — сказал он специалисту (цитата по РИА Новости).



«Это мы тест СУД (система управления движением. — Прим. ред.) номер 2 (корабля «Союз МС-18». — Прим. ред.) проводили», — ответили космонавту.