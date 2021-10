МКС потеряла ориентацию в пространстве при тестировании корабля «Союз», на котором вернется «киноэкипаж»

Видимо только Пересильд способна "разрелить" ситуацию и получить почетную Звезду Героя России (+ квартирку в Доме-книжке). Она ведь уже справилась с "нештатной ситуацией" перед стыковкой... что, или кто(?), ей сейчас поможет. Брюса - т.с. нашего - Уиллиса рядом НЕТ!!!

Бред, но... show must go on!!!