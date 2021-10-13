«Киноэкипаж» с Пересильд и Шипенко готовится к возвращению с МКС на Землю

«Киноэкипаж», в который входят актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко, а также космонавт Олег Новицкий, начал подготовку к скорому возвращению на Землю с Международной космической станции (МКС).



«Отстыковка, автономный полет и посадка космического корабля — всегда особенно ответственные операции. Экипаж, находясь в спускаемом аппарате, должен быть готов действовать в любой нештатной ситуации, следуя рекомендациям специалистов из Центра управления полетами и командира корабля на всех этапах спуска с орбиты на Землю», — сообщили на сайте Роскосмоса 13 октября.

