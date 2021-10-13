«Киноэкипаж» с Пересильд и Шипенко готовится к возвращению с МКС на Землю

«Киноэкипаж», в который входят актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко, а также космонавт Олег Новицкий, начал подготовку к скорому возвращению на Землю с Международной космической станции (МКС).
«Отстыковка, автономный полет и посадка космического корабля — всегда особенно ответственные операции. Экипаж, находясь в спускаемом аппарате, должен быть готов действовать в любой нештатной ситуации, следуя рекомендациям специалистов из Центра управления полетами и командира корабля на всех этапах спуска с орбиты на Землю», — сообщили на сайте Роскосмоса 13 октября.
На данный момент участники полета тщательно изучают бортовую документацию и консультируются со специалистами, отвечающими за безопасную посадку.
Юлия Пересильд и Клим Шипенко отправились на МКС на корабле «Союз МС-19» с Байконура 5 октября. В рамках научно-просветительского проекта «Вызов» там снимают первый художественный фильм в космосе о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. Посадка «киноэкипажа» намечается на утро 17 октября в казахстанской степи.