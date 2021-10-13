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Mail.ru вместе с ребрендингом изменила правила соглашений с пользователями. Персональные данные из «ВКонтакте» отправятся в «экосистему»

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Персональные данные пользователей «ВКонтакте» могут отправиться в «экосистему».

«Mail․ru Group не только сделала ребрендинг, став VK, но и изменила правила пользовательских соглашений», — сообщает 13 октября издание «Код Дурова» со ссылкой на анализ документов на сайте «Хабр».

Социальная сеть теперь якобы передает все данные пользователей службам и сервисам «Экосистемы VK». Кроме того, пользователи автоматически соглашаются с пользовательскими соглашениями сервисов из этой экосистемы.

Накануне Mail.ru переименовывал группу компаний в VK.

Ранее новая политика конфиденциальности в Whatsapp вызвала недовольство пользователей. Основатель Telegram Павел Дуров рассказал о массовом притоке новых регистраций, назвав это «крупнейшей цифровой миграцией в истории человечества». В начале января количество пользователей Telegram превысило 500 миллионов человек.

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Комментарии (8)

houspi
Все персональные данные уже давно в мировой экосистеме.
Antuan Rokanten
"Отправятся в экосистему" - что это за дикое выражение! Экосистема может быть только в живой природе. Например, сообщество флоры и фауны на опушке леса будет составлять местную небольшую экосистему. Невозможно видеть, как экосистемой называют какие-то структурные организации корпораций. Сколько можно коверкать русский язык.
Карабас Барабас
Все эти "персональные данные" давно на Юноне продаются, вопрос цены. А что бы не бояться что они куда то там утекут то, не надо их просто предоставлять. Неудобства есть но, и выбор тоже.
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