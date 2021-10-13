Mail.ru вместе с ребрендингом изменила правила соглашений с пользователями. Персональные данные из «ВКонтакте» отправятся в «экосистему»

Персональные данные пользователей «ВКонтакте» могут отправиться в «экосистему».



«Mail․ru Group не только сделала ребрендинг, став VK, но и изменила правила пользовательских соглашений», — сообщает 13 октября издание «Код Дурова» со ссылкой на анализ документов на сайте «Хабр».



Социальная сеть теперь якобы передает все данные пользователей службам и сервисам «Экосистемы VK». Кроме того, пользователи автоматически соглашаются с пользовательскими соглашениями сервисов из этой экосистемы.



Накануне Mail.ru переименовывал группу компаний в VK.

