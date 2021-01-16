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WhatsApp отложил вступление в силу новых правил после «массы недовольных отзывов»

Мессенджер WhatsApp перенес начало действия обновленного пользовательского соглашения с 8 февраля на 15 мая, блокировать и удалять аккаунты пока не будут.

Разъяснение опубликовано на сайте компании в ночь на 16 января. В нем говорится о массе негативных отзывов, которые получил WhatsApp из-за последнего обновления. Ропот администрация мессенджера связывает со «слухами и недостоверной информацией».

WhatsApp утверждает, что не хранит журналы переписки и звонков, поэтому доступ к личной переписке, как и прежде, не получит ни WhatsApp, ни Facebook. «Сегодня покупки в WhatsApp ещё не столь распространены, но мы думаем, что в будущем эта ситуация изменится, и поэтому считаем, что пользователям будет полезно знать о наших новых услугах. Это обновление ни в коей мере не расширяет наши полномочия в отношении предоставления пользовательских данных Facebook», — говорится в заявлении компании.

В сообщении также указано, что срок рассмотрения и принятия новых условий продлен. Пользователю нужно определиться до 15 мая. 8 февраля, как предполагалось ранее, блокировки и удаления аккаунтов не будет.

После новой политики конфиденциальности многие пользователи стали отказываться от WhatsApp. Основатель Telegram Павел Дуров рассказал о массовом притоке пользователей, назвав это «крупнейшей цифровой миграцией в истории человечества». В первую неделю января количество пользователей этого мессенджера превысило 500 миллионов человек. Аккаунт в Telegram завел, например, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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