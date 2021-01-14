Дуров заявил о «крупнейшей цифровой миграции в истории человечества». К Telegram продолжают присоединяться мировые лидеры

«Возможно, мы являемся свидетелями крупнейшей цифровой миграции в истории человечества. Следуя этому глобальному явлению, еще два президента открыли свои Telegram-каналы», — добавил он. Речь идет о турецком лидере Реджепе Тайипе Эрдогане , который начал с того, что запостил котика , и президенте Бразилии Жаире Болсонару . Дуров напомнил, что многие мировые лидеры ранее уже присоединились к Telegram — президенты Мексики, Франции, Украины, Узбекистана, Тайваня, а также премьер-министры Сингапура и Израиля.

Массовый приток пользователей в Telegram продолжается. Об этом 14 января в своем телеграм-канале написал основатель мессенджера Павел Дуров.

«В отличие от других сетей, Telegram не использует непрозрачные алгоритмы, чтобы решить, увидит ли подписчик контент, на который он подписан, или нет. В результате каналы Telegram — единственный прямой способ для лидеров мнений надежно связаться со своей аудиторией», — подчеркнул основатель мессенджера.



Ранее Дуров сообщил, что в первую неделю января количество активных пользователей Telegram превысило 500 миллионов.

