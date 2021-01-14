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Дуров заявил о «крупнейшей цифровой миграции в истории человечества». К Telegram продолжают присоединяться мировые лидеры

Массовый приток пользователей в Telegram продолжается. Об этом 14 января в своем телеграм-канале написал основатель мессенджера Павел Дуров.

«Возможно, мы являемся свидетелями крупнейшей цифровой миграции в истории человечества. Следуя этому глобальному явлению, еще два президента открыли свои Telegram-каналы», — добавил он. Речь идет о турецком лидере Реджепе Тайипе Эрдогане, который начал с того, что запостил котика, и президенте Бразилии Жаире Болсонару. Дуров напомнил, что многие мировые лидеры ранее уже присоединились к Telegram — президенты Мексики, Франции, Украины, Узбекистана, Тайваня, а также премьер-министры Сингапура и Израиля.

«В отличие от других сетей, Telegram не использует непрозрачные алгоритмы, чтобы решить, увидит ли подписчик контент, на который он подписан, или нет. В результате каналы Telegram — единственный прямой способ для лидеров мнений надежно связаться со своей аудиторией», — подчеркнул основатель мессенджера.

Ранее Дуров сообщил, что в первую неделю января количество активных пользователей Telegram превысило 500 миллионов.

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Комментарии (1)

261697121
Придётся Дурову нанять армию модераторов чтобы оперативно банить нападающих на Капитолии. Иначе Телеграмчику хана.
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