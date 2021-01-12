Дуров: Количество активных пользователей Telegram превысило 500 миллионов. Люди не хотят обменивать конфиденциальность на бесплатные услуги

В первую неделю января количество активных пользователей Telegram превысило 500 миллионов. Об этом в своем телеграм-канале 12 января написал основатель мессенджера Павел Дуров.



Он уточнил, что только за последние 72 часа к Telegram присоединились 25 млн новых пользователей со всего мира.



«Это значительный рост по сравнению с прошлым годом, когда ежедневно регистрировалось 1,5 миллиона новых пользователей. На протяжении всей нашей 7-летней истории защиты конфиденциальности пользователей у нас бывали всплески загрузок. Но на этот раз все по-другому», — пишет Дуров.

