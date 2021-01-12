Дуров: Количество активных пользователей Telegram превысило 500 миллионов. Люди не хотят обменивать конфиденциальность на бесплатные услуги

В первую неделю января количество активных пользователей Telegram превысило 500 миллионов. Об этом в своем телеграм-канале 12 января написал основатель мессенджера Павел Дуров.
Он уточнил, что только за последние 72 часа к Telegram присоединились 25 млн новых пользователей со всего мира.
«Это значительный рост по сравнению с прошлым годом, когда ежедневно регистрировалось 1,5 миллиона новых пользователей. На протяжении всей нашей 7-летней истории защиты конфиденциальности пользователей у нас бывали всплески загрузок. Но на этот раз все по-другому», — пишет Дуров.
По его мнению, «люди больше не хотят обменивать свою конфиденциальность на бесплатные услуги».
«Telegram с полмиллиарда активных пользователей и ускоряющимся ростом стал крупнейшим убежищем для тех, кто ищет коммуникационную платформу, ориентированную на конфиденциальность и безопасность. Мы очень серьезно относимся к этой ответственности. Мы вас не подведем», — уверяет основатель мессенджера.
Напомним, ранее сообщалось, что Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в Америке. В него устремились сторонники Трампа после блокировки соцсети Parler, популярной у правых активистов.