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Дуров: Количество активных пользователей Telegram превысило 500 миллионов. Люди не хотят обменивать конфиденциальность на бесплатные услуги

В первую неделю января количество активных пользователей Telegram превысило 500 миллионов. Об этом в своем телеграм-канале 12 января написал основатель мессенджера Павел Дуров.

Он уточнил, что только за последние 72 часа к Telegram присоединились 25 млн новых пользователей со всего мира.

«Это значительный рост по сравнению с прошлым годом, когда ежедневно регистрировалось 1,5 миллиона новых пользователей. На протяжении всей нашей 7-летней истории защиты конфиденциальности пользователей у нас бывали всплески загрузок. Но на этот раз все по-другому», — пишет Дуров.

По его мнению, «люди больше не хотят обменивать свою конфиденциальность на бесплатные услуги».

«Telegram с полмиллиарда активных пользователей и ускоряющимся ростом стал крупнейшим убежищем для тех, кто ищет коммуникационную платформу, ориентированную на конфиденциальность и безопасность. Мы очень серьезно относимся к этой ответственности. Мы вас не подведем», — уверяет основатель мессенджера.

Напомним, ранее сообщалось, что Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в Америке. В него устремились сторонники Трампа после блокировки соцсети Parler, популярной у правых активистов.

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Комментарии (6)

USSR_forever
бред... я пользуюсь телегой только из-за того, что неадекватные уроды с погонами настолько сгнобили ВК, что в нём отказываются общаться десятки знакомых мне людей, и мне пришлось ставить телегу (а вовсе не из-за безопасности - для безопасности есть городской телефон), хотя я бы предпочёл русскоязычную соц.сеть - но вы со своим гос.маразмом довели русскоязычные до такого уровня, что давно пробили дно и продолжаете лететь в небытие... телега, как и ватсапы сливают данные федералам, так что не питайте иллюзий.
Swift_
.... посмотрим, что он скажет, когда его забанят в апстори и гугплей.
Piter Russo
В бесплатных программах товар за который платят, это пользователь программы. Вот и все.
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